新盤銷情｜會德豐招標售出2伙 共涉資3369萬

全新盤銷情不俗，會德豐地產旗下兩盤今日(7日)以招標形式售出2伙，合共涉資3,369萬元。

其中藍田KOKO HILLS第2座17樓B單位，屬三房一套連工作間及洗手間間隔，實用面積899方呎，以2,116.2萬元成交，呎價23,539元。另為啟德MONACO MARINE第1B座32樓D單位，屬兩房開放式廚房間隔，實用面積435方呎，成交價1,252.8萬元，呎價28,800元。

MONACO MARINE 至今累售 293 伙

隨著東鐵綫全面通車效應，帶動不少鐵路盤成交，市場累積的購買力爆發令樓市反彈。啟德位處屯馬線，交通網路完善，基建生活配套一應俱全。會德豐今日(7日)特別邀請到常務董事黃光耀、總經理(業務拓展)楊偉銘、總經理(市務)陳惠慈，以及著名堪輿學家唐碧霞老師分享啟德風水、單位格局以及置業心得。

黃光耀表示，因應市場對市區鐵路盤的需求不斷增加，鄰近啟德站的MONACO MARINE自4月推售以來至今累售293伙，佔發售單位數量近八成，合共套現逾37億元。本周五(10日)將推售120伙，當中21伙為首次推售的低座住宅單位。

唐碧霞透露東鐵綫通車後，打通龍脈，啟德處於交通交匯處中心，有助人丁興旺。她指出，MONACO MARINE高座及低座設計非常好，整體非常旺財，有利於工作奮鬥中及有小朋友的家庭入住，有旺財旺丁坐向，代表事業順利、家人和睦、財源不斷，有面向啟德河景，有利升官發財；亦有望內園區內最長的60米泳池景，符合金龍訣九運北面見水，有助興旺人丁催財。