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2023-07-27 17:13:38

新盤開價｜中原陳永傑：「GREENWICH」入場費屬三期最低 料搶二手客源

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新盤開價｜中原陳永傑：「GREENWICH」入場費屬三期最低 料搶二手客源

陳永傑表示，「GREENWICH」入場費低於400萬元，是三期之中最低，預計可搶去二手客源，甚至居屋客，首批單位有望全數沽清。

恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE3期「BAKER CIRCLEGREENWICH今日(27)首推56，提供最高折扣率10%，折實售價367.83萬元起，折實平均呎價18,928元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤首批定價較同系第2期「必嘉坊．迎滙」去年11月時首批56伙折實平均呎價近11%，亦與同區新晉二手屋苑有約5%8%的折讓，可見今次售價極具吸引力，相信已計及加息因素，加上今期入場費低於400萬元，是三期之中最低，預計可搶去二手客源，甚至居屋客，首批單位有望全數沽清。

估計掀起新一輪一手減價戰

陳永傑指，美國聯儲局今早凌晨一如市場預期宣布加息0.25厘，本港滙豐銀行亦宣布加P0.125厘，估計將掀起新一輪一手減價戰，相信下半年開售新盤售價會非常吸引，最終買家受惠，現時可算是買家尋底的好時機。他預計，本月一手及二手成交合共可錄得3,000宗成交，料下月多個大型新盤開售，一手成交量可達1,500宗。

新盤開價｜中原陳永傑：「GREENWICH」入場費屬三期最低 料搶二手客源

半島豪庭最新實用呎價19,141元，「BAKER CIRCLE．GREENWICH」首批折實平均呎價相比下低1.1%。(資料圖片)

與同系第1期「必嘉坊．曦匯」去年6月首批68伙折實平均呎價23,888元相比，相隔約1年，第3期大幅低近21%。據中原提供資料顯示，紅磡、馬頭角、土瓜灣二手屋苑，如Downtown 38、環海．東岸及半島豪庭，最新實用呎價介乎19,141元至20,996元，「BAKER CIRCLEGREENWICH」首批折實平均呎價較上述3個二手屋苑低1.1%9.8%

BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

即睇紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH最新資訊 (House730)

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