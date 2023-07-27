新盤開價｜中原陳永傑：「GREENWICH」入場費屬三期最低 料搶二手客源

恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」今日(27日)首推56伙，提供最高折扣率10%，折實售價367.83萬元起，折實平均呎價18,928元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤首批定價較同系第2期「必嘉坊．迎滙」去年11月時首批56伙折實平均呎價近11%，亦與同區新晉二手屋苑有約5%至8%的折讓，可見今次售價極具吸引力，相信已計及加息因素，加上今期入場費低於400萬元，是三期之中最低，預計可搶去二手客源，甚至居屋客，首批單位有望全數沽清。

估計掀起新一輪一手減價戰

陳永傑指，美國聯儲局今早凌晨一如市場預期宣布加息0.25厘，本港滙豐銀行亦宣布加P息0.125厘，估計將掀起新一輪一手減價戰，相信下半年開售新盤售價會非常吸引，最終買家受惠，現時可算是買家尋底的好時機。他預計，本月一手及二手成交合共可錄得3,000宗成交，料下月多個大型新盤開售，一手成交量可達1,500宗。