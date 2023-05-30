新盤開價｜中原陳永傑：NOVO LAND第2A期首批明加暗減 料「一Q清枱」

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期今日(30日)公布首張價單，涉186伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價334.73萬元起，折實平均呎價13,598元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第2A期首張價單屬「明加暗減」，雖比起上一期第2B期高出約2.3%，然而同系區內瓏門近期二手平均呎價約16,600元水平，相比之下較二手有約18%折讓；而2月迄今中原城市領先指數CCL上升超過4%，故此今期屬於減價推出。他稱，由於項目位置便利，享雙鐵優勢，加上減價及提供多重優惠及可承造高成數按揭，另有品牌及質素保證，料受到剛需客追捧，相信會再次掀起搶購潮，料首批單位必定「一Q清枱」，相信加推輕微加價市場亦能承受。
據中原地產資料顯示，屯門區半新屋苑如豐連、珀御及御半山近期二手平均呎價分別報15,120元、14,553元及13,647元，相比之下NOVO LAND第2A期首批低出約0.4%至10%。
預計6月份可錄1500宗一手成交
陳永傑指，受加息陰霾影響，本月初樓市氣氛回落，交投轉淡，但隨著市場逐漸消化加息消息，加上預期美國息口快見頂，入市心理影響逐步消除，中下旬起樓市明顯改善，5月份整體市況較4月份好，預計6月份亦會比5月份好。現時本港復常，惟未至復旺，近期金融市場及外圍不明朗因素較多，對本港經濟復甦帶來一定的壓力，故此近期發展商主要推售剛需盤，銀碼細，銷情有保證，預計6月份一手成交可達1,500宗。
NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。