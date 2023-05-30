新盤開價｜中原陳永傑：NOVO LAND第2A期首批明加暗減 料「一Q清枱」

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期今日(30日)公布首張價單，涉186伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價334.73萬元起，折實平均呎價13,598元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第2A期首張價單屬「明加暗減」，雖比起上一期第2B期高出約2.3%，然而同系區內瓏門近期二手平均呎價約16,600元水平，相比之下較二手有約18%折讓；而2月迄今中原城市領先指數CCL上升超過4%，故此今期屬於減價推出。他稱，由於項目位置便利，享雙鐵優勢，加上減價及提供多重優惠及可承造高成數按揭，另有品牌及質素保證，料受到剛需客追捧，相信會再次掀起搶購潮，料首批單位必定「一Q清枱」，相信加推輕微加價市場亦能承受。

據中原地產資料顯示，屯門區半新屋苑如豐連、珀御及御半山近期二手平均呎價分別報15,120元、14,553元及13,647元，相比之下NOVO LAND第2A期首批低出約0.4%至10%。