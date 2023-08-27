新盤開賣｜親海駅兩期周末沽40伙 長實郭子威：未能沽清感失望 市場購買力或被耗盡

「親海駅II」昨天(20日)壓軸推售35伙，即日沽出32伙，當中全數28伙「雙親雙愛」複式兩房單位更於開售1小時已獲認購。至於「親海駅I」今日(27日)亦盡推最後9伙臨海分層連天台特色戶，包括4伙一房、2伙兩房，以及3伙三房一套連儲物房，實用面積介乎273至736方呎，市場消息指，即日沽出8伙。

踏入第四季樓價會較為波動

郭子威指出，「親海駅」本輪銷售單位屬原價推售，惟市場仍未能完全吸納所推岀的單位，反映市場上大部分的購買力或已被耗盡，加上近期多個負面消息充斥着市場，令到膠著的樓市雪上加霜，買家入市更為猶疑，二手成交量亦大幅萎縮。

他稱，相信美國利率年內仍有上調的空間，仍可能有一至兩次加幅才會見頂，估計最快明年下半年，才會進入減息周期，認為息口的因素仍會困擾本港樓市，踏入第四季樓價會較為波動，預期波幅約10%。