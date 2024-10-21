施政報告後首周末錄近500宗成交 兩市區盤出擊佔逾八成｜一手市況

新一份《施政報告》放寬按揭等政策，進一步激活樓市氣氛，兩市區盤周末搶攻，帶動新盤成交繼續攀升。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(10月19日及20日)共錄得約500宗成交，較上周約380宗，按周增加約31%。當中長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」首輪售出191伙，新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」第三輪銷售價單推售215伙沽清，兩盤售出單位佔周末成交逾八成。
施政報告後首個全新盤「BLUE COAST II」於周六(19日)發售256伙，即日售出191伙，套現逾25億元，當中有近九成成交為千萬元單位，而兩房及三房的平均成交價，分別為1,100萬及1,750萬元。買家中非本港及本地買家比例各佔一半；頭籌買家為內地客，斥資約7,800萬元購入4伙，另有其他大手買家購入3至4伙。至於今年新盤票王「天璽．天」同日第三輪推售248伙，以價單形式發售的215伙即日沽清，據悉，最大手買家斥資近5,400萬元買入6伙。
兩大發展商見銷情暢旺，隨即提價加推。「BLUE COAST II」加推4號價單涉76伙，售價較上一批單位提價2%。「天璽．天」則壓軸加推98伙，扣除最高13.5%折扣後，折實售價616.11萬元起，折實平均呎價23,960元，比上一張價單輕微加價2%至6%。
【柏蔚森周末連沽9伙】
受惠啟德區成交氣氛熾熱，由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列於過去周末兩日售出9伙，套現逾半億元，當中售價最高單位為3座15樓B室，實用面積383方呎，兩房間隔，享前席開揚遊艇海景，成交價786.6萬元，呎價約20,538元。
【HENLEY PARK周末2伙套現逾1600萬】
恒基地產(012)旗下啟德現樓新盤「HENLEY PARK」周六連沽2伙，吸金1,602.6萬元。成交單位包括第1B座32樓和33樓J室，實用面積395方呎，分別以797.9萬元和804.7萬元售出，呎價約20,200元和20,372元。
【ST. GEORGE'S MANSIONS兩房2466萬售出】
豪宅市場同樣有價有市，由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」周日售出1伙兩房，為第1座19樓C單位，實用面積764方呎，成交價2,466.1萬元，呎價32,279元。
【皓日兩房742萬沽】
現樓新盤亦備受買家追捧。恒隆地產(101)旗下九龍灣現樓新盤「皓日」周六售出15樓K室，實用面積441方呎，採用兩房開廚設計，成交價約742萬元，成交呎價16,826元。發展商表示，近期推出的兩房K單位受歡迎，推出後能在短期內售罄。
【KOKO ROSSO連沽2伙兩房】
會德豐地產旗下藍田現樓新盤「KOKO HILLS」周日連錄兩宗成交，均屬第3A期「KOKO ROSSO」，合共套現約1,841.55萬元。成交單位包括「KOKO ROSSO」第6座21樓A室，兩房梗廚間隔，實用面積489方呎，以994.85萬元售出，呎價20,345元。另6座18樓C室，兩房開放式廚房間隔，實用面積426方呎，成交價846.7萬元，呎價19,875元。
【星凱．堤岸一房呎售1.9萬】
中洲置業旗下沙田火炭現樓新盤「星凱．堤岸」周日售出1伙，單位為3座41樓G室，實用面積347方呎，屬一房設計，成交價677.4萬元，呎價19,522元。
【本月一手交投料達3000宗】
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於上月美國減息，以及中央重磅救市，10月首半月一手成交已較上月全月多一倍，而中原促成的二手宗數亦較上月同期多80%。他預期，施政報告公布後，市場投資氣氛增強，一手及豪宅物業將率先受惠，料10月份一手成交可達3,000宗，創7個月新高，樓價亦有望可於第4季止跌回升3%至5%。