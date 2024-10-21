施政報告後首周末錄近500宗成交 兩市區盤出擊佔逾八成｜一手市況

新一份《施政報告》放寬按揭等政策，進一步激活樓市氣氛，兩市區盤周末搶攻，帶動新盤成交繼續攀升。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(10月19日及20日)共錄得約500宗成交，較上周約380宗，按周增加約31%。當中長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」首輪售出191伙，新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」第三輪銷售價單推售215伙沽清，兩盤售出單位佔周末成交逾八成。

施政報告後首個全新盤「BLUE COAST II」於周六(19日)發售256伙，即日售出191伙，套現逾25億元，當中有近九成成交為千萬元單位，而兩房及三房的平均成交價，分別為1,100萬及1,750萬元。買家中非本港及本地買家比例各佔一半；頭籌買家為內地客，斥資約7,800萬元購入4伙，另有其他大手買家購入3至4伙。至於今年新盤票王「天璽．天」同日第三輪推售248伙，以價單形式發售的215伙即日沽清，據悉，最大手買家斥資近5,400萬元買入6伙。

兩大發展商見銷情暢旺，隨即提價加推。「BLUE COAST II」加推4號價單涉76伙，售價較上一批單位提價2%。「天璽．天」則壓軸加推98伙，扣除最高13.5%折扣後，折實售價616.11萬元起，折實平均呎價23,960元，比上一張價單輕微加價2%至6%。