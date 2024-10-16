施政報告2024｜中原陳永傑：第4季樓價有望止跌回升3至5%

今日公布的政府新一份施政報告，於房屋政策方面，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑形容為「組合拳」，從造地、劏房、公屋、資助房屋至豪宅，於報告中都有涉獵，相信可完善置業階梯，全方位激活樓市，增加物業市場流轉，令樓市更穩健發展。

施政報告中對樓市最直接及有效的幫助，相信是放寬樓宇按揭。金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。陳永傑指，放寬按揭限制，變相降低了首期支出，入市門檻降低，而且取消了因樓價或用途的按揭限制，相信有效吸引外資及聰明資金重投香港物業市場。

5 千萬以上豪宅最受惠

另外，優化投資移民政策，即日起容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。陳永傑指，以往投資移民均傾向購買豪宅滿足自住需要，今次可將住宅投資納入投資總額計算，相信可加快該類買家入市豪宅的決定，對5,000萬元以上豪宅成交最受惠。

根據中原地產大數據資料顯示，今年首3季5,000萬元以上一、二手豪宅成交達418宗，佔整體住宅登記1.2%，當中最多5,000萬元以上成交的首5個地區，分別是中半山、啟德、何文田、玉桂山灣畔及龍坪，共佔全港5,000萬元以上成交的53%。另根據中原網頁資料，現時5,000萬元以上住宅放盤約846個，佔全港放盤約2%，其中以港島區最多、有518個。陳永傑指，受惠於優化投資移民政策，今年5,000萬元以上成交可達600宗，創3年新高。

居屋方面，新施政報告亦提出惠及年輕申請人的措施，例如增加1,500個白居二名額予年青申請人，此類申請人申請居屋亦可多派一個抽籤號碼等。陳永傑形容此措施為年青人多加一條跑道，增加他們置業機會，亦有效促進居屋二手市場流轉，從而推動整體物業市場的流通量。