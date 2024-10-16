施政報告2024｜按揭成數放寬至七成 中原按揭：吸引更多潛在買家 樓市更具動力多元發展

​政府今日公布《2024施政報告》中，全面放寬所有物業按揭成數上限至七成，不論物業價值、住宅或非住宅、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至70%，供款佔入息比率上限一律調整為50% (早前收租物業最高按揭成數為60%，若已有按揭，供款佔入息比率上限為40%)。對此，中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓市進一步全面鬆綁後，將更具動力作多元發展，各方人士更簡單易明按揭上會準則，首期及入息要求降低，將吸引更多潛在買家入市。

王美鳳指出，對比放寬前，買樓收租人士、3,500萬以上物業及公司名義買樓人士的按揭成數，會由以往六成上調至七成；而買樓收租人士或已有按揭在身人士之供款佔入息比率上限，亦由以往40%放寬至50%，即每月總供款佔入息不多於一半，與所有置業人士看齊，令不同置業需求人士均可劃一以基本三成首期申請按揭上會，獲得一致的上會配套。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓市進一步全面鬆綁，將更具動力作多元發展，尤其是首期及入息要求降低，將吸引更多潛在買家入市。

此外，今年租金續升，令現時租金回報率升至平均達3.5%，部分物業單位的租金回報率更達4%以上，加上本港進入減息周期，樓價見底回穩機會增加。王美鳳認為，配合是次按揭成數放寬，對於已有自住物業按揭人士，「買多層樓收租」之入息要求便可降低，料可吸引更多潛在買樓收租人士入市。至於3,500萬以上豪宅物業之按揭成數提高至七成，加上公司名義買樓人士、以資產水平計之按揭成數均可一律同步提高至七成，料亦可推動豪宅市場潛在入市意欲增加。

樓市按市方面，王美鳳預期，9月中本港銀行提早隨美啟動減息周期，供樓利息進入下降走勢，加上銀行積極推出全新按揭優惠，以及最近中央組合拳救市，亦令市場對經濟後市樂觀，多個利好因素已令本月樓市回暖，一、二手交投增加，再加上最新施政報告推出之房策，包括容許投資移民買樓、按揭成數全線一律提升至七成，進一步放寬供款入息要求，預期可進一步鞏固買家入市信心，刺激潛在買家入市、利好樓市氣氛，預期樓市交投量進一步上升，同步推動按揭貸款量增加。

她舉例，若樓價為3,500萬元，按揭成數由六按上調至七成，即首期由1,400萬元減至1,050萬元，首期大為減少一成達350萬元，降低置業人士或換樓人士門檻。