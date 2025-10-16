旺角及北角 M1酒店全幢放售 每幢意向價2.3億｜商廈市況

物業為一座27層高的酒店，地下為入口大堂及一樓為網紅西餐廳，五樓以上為客房，總建築面積約24,729方呎，現時共有93間客房。物業地段優越，位處旺角核心地段，彌敦道及旺段商圈，為旅客及本地消費的集中地。步行約2分鐘直達油麻地港鐵站及多條巴士路線，交通網絡完善。周邊配套成熟，位置極佳。物業將以現狀交吉出售，現每月收入穩健亦具備長遠投資價值。

北角春秧街 112 號 M1 酒店



物業為一座27層高酒店，地下設有商舖及大堂，總批則面積約30,224方呎，共設92間客房，房間面積介乎151至238方呎，空間感十足。物業地段優越，位處北角中心點。步行約5分鐘直達北角港鐵站，約8分鐘至北角碼頭，交通四通八達。位處旅客打卡熱點，酒店出租率長期維持高水平。物業將以現狀交吉出售，極具投資潛力。

第一太平戴維斯投資部表示，是次放售的兩幢酒店物業，每幢意向價約為2.3億元。受惠於「城中學舍計劃』及施政報告中提出擴大非本地學生學額，預期市場對學生宿舍的需求將大幅上升。兩幢酒店均具備改裝潛力，新買家可轉型為學生宿舍，將吸引非本地學生租賃，大大提升收入。預計回報率可達約6厘或以上，以上物業可一併或單一出售。