普通話拼音買家入市步伐加快 上季擲380億買樓創新高 十大熱門入市地區有邊啲？｜樓市數據

自2024年《財政預算案》撤銷所有「辣招」後，加上美國聯儲局自同年9月起累計減息4次、共達1.25厘，香港樓市氣氛逐步回暖，吸引內地買家加快入市。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，以普通話拼音登記的買家入市宗數已連續兩季上升，今年第三季錄得3,797宗，較第二季的3,559宗增幅近7%。同期，全港一、二手私樓成交量達1.5萬宗，其中普通話拼音買家佔25%。

該類買家於上季的總入市金額達380億元，按季急升14%，並連續兩季維持在300億元以上。相當於每名普通話拼音買家平均花費達1,002萬元在香港買「磚頭」，較首兩季的890萬元及933萬元顯著上升，顯示非本地買家購買力回升。另外，第三季普通話拼音買家登記宗數及金額，均創同期季度歷史新高。