普通話拼音買家入市步伐加快 上季擲380億買樓創新高 十大熱門入市地區有邊啲？｜樓市數據

自2024年《財政預算案》撤銷所有「辣招」後，加上美國聯儲局自同年9月起累計減息4次、共達1.25厘，香港樓市氣氛逐步回暖，吸引內地買家加快入市。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，以普通話拼音登記的買家入市宗數已連續兩季上升，今年第三季錄得3,797宗，較第二季的3,559宗增幅近7%。同期，全港一、二手私樓成交量達1.5萬宗，其中普通話拼音買家佔25%。
該類買家於上季的總入市金額達380億元，按季急升14%，並連續兩季維持在300億元以上。相當於每名普通話拼音買家平均花費達1,002萬元在香港買「磚頭」，較首兩季的890萬元及933萬元顯著上升，顯示非本地買家購買力回升。另外，第三季普通話拼音買家登記宗數及金額，均創同期季度歷史新高。
然而，與樓市高峰期相比，購買力仍有距離。2018年第三季人均入市金額曾高達1,486萬元，創歷史新高。隨着樓價自高位回落，普通話拼音買家則趁低位積極吸納，入市步伐明顯加快。
啟德新區表現最突出
今年第三季，普通話拼音買家十大熱門入市地區包括啟德新區、康城、黃竹坑、西營盤、何文田、灣仔、深水埗、上環、兆康及大角嘴，合共錄得1,637宗成交，佔整體成交逾四成。其中，啟德新區表現最突出，錄得667宗買賣登記，總值達91億元；當中344宗以普通話拼音登記，佔比高達51%，成交金額逾50億元，成全港吸金王，較次位黃竹坑的38億元高出三成以上。
啟德吸引內地客，主因是區內大多數是新樓，以及一手供應選擇多，加上新盤定位中高端，配套逐步完善，近年成為非本地買家入市熱點，睇樓量持續活躍。
至於日出康城及黃竹坑分別錄得230宗及218宗普通話拼音買家入市，反映中高價新盤及港鐵沿線物業承接力強，繼續成為內地及非本地買家的首選。至於屋苑層面，第三季最多普通話拼音買家入市的屋苑為港島南岸(218宗)，其次為日出康城(200宗)及屯門「NOVO LAND」(103宗)。
全年入市宗數有望突破1.2萬 創歷史新高
陳永傑指出，內地買家除了看重香港樓市的投資價值外，亦視其為身份象徵、教育資源及資產配置的重要保障。隨着全面撤辣、資本投資者入境計劃(CIES)放寬，以及政府積極推行搶人才政策，非本地買家的入市門檻大幅降低；同時，減息環境進一步刺激需求，令內地買家加快入市，趁樓價回落低位積極吸納，帶動成交持續上升。今年首三季普通話拼音買家入市宗數已達9,900宗，總值941億元，全年有望突破1.2萬宗，打破去年1.16萬宗紀錄，創下歷史新高。