晶苑旗下紅磡學生公寓Y36開放出租 涉82個床位｜多圖即睇

積極投身學生公寓市場的晶苑投資旗下Y.X日前宣布，3個月內已成功收購了兩間物業，當中包括位於紅磡新柳街的全新私人學生公寓Y36，涉及82個床位，並於8月正式開放出租。另一收購項目是位於荔枝角永康街的旭逸雅捷酒店，預計未來 Y.X 將會繼續積極在九龍區其他核心地段進行更多收購發展項目。

晶苑投資首席投資官陳偉文表示，對於本港私人學生公寓市場的發展，以及近年由不斷增加的非本地留學生所帶動的住宿需求，持樂觀態度。這次經收購後改建而成的全新學生公寓Y36地理位置優越，交通方便，四通八達，加上房間儲物空間充足，在提供私人空間與優質共享設施中取得良好衡。未來將會不斷在九龍區核心地帶進行更多不同的收購項目，旨在積極為香港私人物業市場作出貢獻。