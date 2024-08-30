晶苑旗下紅磡學生公寓Y36開放出租 涉82個床位｜多圖即睇

積極投身學生公寓市場的晶苑投資旗下Y.X日前宣布，3個月內已成功收購了兩間物業，當中包括位於紅磡新柳街的全新私人學生公寓Y36，涉及82個床位，並於8月正式開放出租。另一收購項目是位於荔枝角永康街的旭逸雅捷酒店，預計未來 Y.X 將會繼續積極在九龍區其他核心地段進行更多收購發展項目。
晶苑投資首席投資官陳偉文表示，對於本港私人學生公寓市場的發展，以及近年由不斷增加的非本地留學生所帶動的住宿需求，持樂觀態度。這次經收購後改建而成的全新學生公寓Y36地理位置優越，交通方便，四通八達，加上房間儲物空間充足，在提供私人空間與優質共享設施中取得良好衡。未來將會不斷在九龍區核心地帶進行更多不同的收購項目，旨在積極為香港私人物業市場作出貢獻。
Y36擁逾4千呎共享空間
Y.X 全新學生公寓Y36位於紅磡新柳街，前身是一幢於2020年落成的住宅物業，鄰近港鐵土瓜灣站及何文田站，步行距離約5至7分鐘。Y36樓高25層，有61個房間，共提供約82個床位。公寓擁有單人房及雙人房，平均每層有3個房間，並設有24小時保安。由於Y36由住宅物業打造成學生專屬的居住空間，所以房間設計特意揉合了大量儲物空間，並配備開放式廚房、獨立洗手間及高速Wi-Fi。
Y36擁有七大共享空間，逾4,000方呎，設有多項共享設施，營造學生專屬的高質學習、生活及玩樂環境，當中包括共享廚房、洗衣間、協作及進修空間、社交空間、露天燒烤平台、健身房和飽覽海港山城景色的天台花園等。 而且 Y36 的共享廚房規模大，廚具設備亦齊全，為學生 打造一流的煮食體驗。Y36 提供多樣化住宿體驗，除了日常舉辦工作坊及節日慶祝活動，每週亦 會為學生提供房間清潔服務，以支援他們日常繁忙的生活。