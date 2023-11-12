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地產
2023-11-12 17:32:57

曉柏峰周六首度開放示範單位 吸引4000人次參觀｜長沙灣新盤

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曉柏峰周六首度開放示範單位 吸引4000人次參觀｜長沙灣新盤

林達民表示，首日參觀「曉柏峰」位於美麗華廣場展銷中心超過4,000人次。

樓市「減辣」後，發展商全新盤恒基地產(012)長沙灣「曉柏峰」上周五(10)公布首張價單，涉及100，提供最高10%折扣優惠，折實售價由392.13萬元起，折實呎價由15,788元起，折實平均呎價17,602元。

恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，「曉柏峰」位處九龍西核心地段，背靠百年一級歷史建築古蹟主教山配水庫，綠意盎然。該區配套完善，衣食住行一應俱全。單位開則方正實用，用盡每吋空間。項目內外兼備極具發展潛力，昨日(11)首度開放示範單位予公眾參觀，吸引不少投資客及自住客，尤其日前特別介紹的兩房單位，睡房用途多變的特點，更吸引很多向隅客參觀。而首日參觀美麗華廣場展銷中心超過4,000人次。項目同日接受認購登記，在開始登記的下午暫錄得超額認購登記。

林達民指，由於「曉柏峰」位於市中心，市場對其位置亦相當熟悉，加上交通方便及社區配套成熟，吸引許多區内客及外區客前來參觀。

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曉柏峰周六首度開放示範單位 吸引4000人次參觀｜長沙灣新盤 曉柏峰周六首度開放示範單位 吸引4000人次參觀｜長沙灣新盤

「曉柏峰」首張價單包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積介乎237499方呎。單位價單定價由435.7萬至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元，平均呎價19,558元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元。

最低售價單位為B3B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B3B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價萬元，折實呎價約15,788元。

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曉柏峰」位於長沙灣西洋菜北街456號，由兩座住宅大樓組成，共提供492伙。單位實用面積介乎162至616方呎，間隔多元化，當中以一房單位為主，佔288伙或約59%；兩房涉113伙，開放式設35伙，三房提供18伙；另特設35伙特色單位；項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

即睇長沙灣曉柏峰最新資訊 (House730)

⇊曉柏峰示範單位｜B座22樓B1室兩房無改動示範單位⇊

曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖 曉柏峰示範單位｜411呎兩房直擊 3.5米特高樓底+「三合一」露台設計 別具空間感｜多圖
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