曉柏峰周六首度開放示範單位 吸引4000人次參觀｜長沙灣新盤

林達民指，由於「曉柏峰」位於市中心，市場對其位置亦相當熟悉，加上交通方便及社區配套成熟，吸引許多區内客及外區客前來參觀。

「曉柏峰」首張價單包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積介乎237至499方呎。單位價單定價由435.7萬至1,000.6萬元，呎價介乎17,543元至21,985元，平均呎價19,558元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價介乎15,788元至19,787元。

最低售價單位為B座3樓B5室，實用面積237方呎，一房間隔，折實售價392.13萬元，折實呎價約16,546元。最低呎價單位為B座3樓B13室，實用面積363方呎，一房間隔，折實售價萬元，折實呎價約15,788元。