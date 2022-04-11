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2022-04-11 19:12:39

有樓睇｜荃灣最平複式戶 蔚景花園1800萬罕有放盤（多圖）

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單位附設天台，屋主可隨時隨地經內置樓梯登上天台。

單位附設天台，屋主可隨時隨地經內置樓梯登上天台。

複式單位相信是很多人心目中的理想住宅，在家中有一條獨立樓梯上上落落，頗有住獨立洋房的感覺！位於荃灣麗城的單幢物業蔚景花園，全座共有8個複式單位，目前市場唯一一個放盤為高層A室，實用面積1,124 方呎，屬四房套間隔，另附511方呎天台，現時叫價1,800萬元，平均呎價16,014元。單位座向東北方，景觀望翠綠山巒，環境清幽舒適；單位間隔四四正正，實用率不俗，裝修亦算新淨企理，全屋以白色為主調，並有不少入牆櫃和大櫃，方便收納。

呈長方形的大廳，設有大玻璃窗，窗外是翠綠山巒景致，光猛開揚。 單位設有細長走廊，樓梯與走廊之間以透明玻璃作圍欄，有助增加視覺空間感。 其中一間小朋友睡房設有不少大櫃和書櫃，方便收納及擺放各式學習教材。 廚房間隔四正，廚櫃亦多，適合愛下廚的你。 主人房套廁闊落企理。 天台面積511方呎，可變身成為私人空中花園。

同區複式入場價高

中原地產荃灣麗城分行高級分區營業經理呂宗霖表示，該盤可說是目前荃灣區入手價最低的複式單位，若參考同區萬景峰複式單位叫價，當中6座高層A室，實用面積2,152方呎，現時叫價5,000萬元，但萬景峰樓齡只有15年，複式單位面積亦比蔚景花園的大一倍，故兩者難以相提並論。蔚景花園對上一次複式單位成交要數到2015年，當時成交單位為高層F室，實用面積1,045方呎，成交價1,128萬元，實用呎價10,794元。

放盤單位資料

名業名稱：蔚景花園（The Panorama

地址：荃灣麗城青山公路荃灣段520-526

樓齡：23

放盤單位：高層A

叫價：1,800萬元

實用面積：1,124方呎

建築面積：1,392方呎

間隔：四房（1套房）連天台511方呎

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查詢電話：9215 0164（中原地產 呂先生）

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