有樓睇｜荃灣最平複式戶 蔚景花園1800萬罕有放盤（多圖）

複式單位相信是很多人心目中的理想住宅，在家中有一條獨立樓梯上上落落，頗有住獨立洋房的感覺！位於荃灣麗城的單幢物業蔚景花園，全座共有8個複式單位，目前市場唯一一個放盤為高層A室，實用面積1,124 方呎，屬四房套間隔，另附511方呎天台，現時叫價1,800萬元，平均呎價16,014元。單位座向東北方，景觀望翠綠山巒，環境清幽舒適；單位間隔四四正正，實用率不俗，裝修亦算新淨企理，全屋以白色為主調，並有不少入牆櫃和大櫃，方便收納。

同區複式入場價高

中原地產荃灣麗城分行高級分區營業經理呂宗霖表示，該盤可說是目前荃灣區入手價最低的複式單位，若參考同區萬景峰複式單位叫價，當中6座高層A室，實用面積2,152方呎，現時叫價5,000萬元，但萬景峰樓齡只有15年，複式單位面積亦比蔚景花園的大一倍，故兩者難以相提並論。蔚景花園對上一次複式單位成交要數到2015年，當時成交單位為高層F室，實用面積1,045方呎，成交價1,128萬元，實用呎價10,794元。