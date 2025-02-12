熱門搜尋:
情人節2025 產志賀毒素 富豪雪糕車 大S離世 DeepSeek 新店關注組 朗天峰 行山路線 網上熱話 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-02-12 18:10:13

朗天峰開價｜中原陳永傑：首批屬起動價必沽清 料投資客佔三成｜元朗新盤

分享：
朗天峰開價｜中原陳永傑：首批屬起動價必沽清 料投資客佔三成｜元朗新盤

陳永傑指，「朗天峰」相信加推時加價約3%至5%，市場亦能承受。

adblk5

嘉里建設(683)元朗新盤「朗天峰」今日(12)公布首張價單，涉及120伙，選用120天現金優惠付款計劃享最高18%折扣，以及不採用傢俬優惠可獲現金回贈計算，折實售價由264.8萬元起，折實呎價由8,898元起，折實平均呎價為10,658元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，嘉里品牌向來以發展豪宅為主，是次豪宅品牌及質素放在剛需盤，200餘萬入場實在有驚喜，首批屬「起動價」，一定沽清。相信加推時加價約3%5%，市場亦能承受。

陳永傑預計，「朗天峰」買家用家佔比約七成。另外，元朗中小型單位收租回報佳，尤其是學生、教職員、機場人員等租務需求帶動，區內租盤十分渴市。估計買家有約三成屬投資者，預計入伙後呎租約40元，租金回報可達5厘水平。

adblk6

市況方面，陳永傑指出，2月份農曆新年後，美國新政府對華政策之壓力有所紓緩，市場信心增強，最近樓市有小陽春跡象，一、二手成交量增幅約三成，加上期望《財政預算案》有救樓市救經濟措施，買家偷步入市，相信市況將持續向好。

朗天峰開價｜中原陳永傑：首批屬起動價必沽清 料投資客佔三成｜元朗新盤 首批入場單位為第2座3樓J室，折實售價264.8萬元。

「朗天峰」首批涵蓋67伙一房及53伙兩房單位，實用面積介乎286403方呎，附連家具出售，若買家不採用傢俬優惠可獲現金回贈，一房為1.8萬元，兩房為2.8萬元。單位折實售價由264.8萬元至481萬元，折實呎價介乎8,898元至12,534元。

入場單位為第23J室，實用面積286方呎，一房間隔，折實售價264.8萬元，呎價9,261元。最低呎價單位為第23B室，實用面積403方呎，兩房間隔，折實售價358.5萬元，折實呎價8,898元。

「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。

即睇元朗新盤朗天峰最新資訊 (House730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能