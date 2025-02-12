朗天峰開價｜中原陳永傑：首批屬起動價必沽清 料投資客佔三成｜元朗新盤

嘉里建設(683)元朗新盤「朗天峰」今日(12日)公布首張價單，涉及120伙，選用120天現金優惠付款計劃享最高18%折扣，以及不採用傢俬優惠可獲現金回贈計算，折實售價由264.8萬元起，折實呎價由8,898元起，折實平均呎價為10,658元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，嘉里品牌向來以發展豪宅為主，是次豪宅品牌及質素放在剛需盤，200餘萬入場實在有驚喜，首批屬「起動價」，一定沽清。相信加推時加價約3%至5%，市場亦能承受。

陳永傑預計，「朗天峰」買家用家佔比約七成。另外，元朗中小型單位收租回報佳，尤其是學生、教職員、機場人員等租務需求帶動，區內租盤十分渴市。估計買家有約三成屬投資者，預計入伙後呎租約40元，租金回報可達5厘水平。