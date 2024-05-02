朗賢峯次輪截收逾9000票超額36倍 全盤累沽293伙｜何文田新盤

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期將於本周六(4日)以價單形式推售248伙，鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，至今日(2日)下午6時截止接受認購登記，共錄得逾9,000張入票登記，按次輪推售共248伙計算，超額認購約36倍。
據銷售安排顯示，銷售當日將會分3節出售，最先為V組，買家必須購買最少3伙及不多於8伙指定單位；緊隨為A組，買家必須購買最少1伙及不多於3伙A組單位；最後為B組，買家必須購買最少1伙及最多2伙B組單位。
IIA期成功標售8伙
梁淑儀續指，「朗賢峯」第IIA期日前再以招標形式成功售出8伙，整個項目開售以來累沽293伙，套現金額逾37億元。
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。