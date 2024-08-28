朗賢峯IIA期示範單位｜482呎兩房融合Japandi理念 睡房改作半開放式書房｜多圖有片

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期最新開放2個示範單位，均以1座7樓E室為藍本改造，實用面積482方呎，兩房間隔。其中一伙為交樓標準示範單位，另一伙為連裝修經改動單位。
書房採雙趟門設計
連裝修改動示範單位以追求品味生活的夫婦為設計對象，巧妙融合Japandi風格元素，融合日式侘寂與北歐極簡主義概念；設計師透過靈活運用自然元素和柔和色調，展現簡約舒適的獨特魅力。客廳鋪設淺色六角圖案橡木地板，搭配細緻的亞麻紋理壁紙，充分展示了自然材料的簡潔優雅。一張胡桃木框架配米色布藝的雙人沙發成為空間焦點，配搭胡桃木茶几、地毯及意大利拋光大理石牆面，呈現出天然石材與木材的和諧對比。飯廳擺放一張三人餐桌，上方懸掛獨特設計的吊燈，巧妙地凝聚整個空間的氛圍。
開放式廚房採用桐色廚櫃面板，配以翠綠色馬賽克磚和淺色檯面，完美融合日式和風與北歐簡約美學。特別設計的弧形咖啡角落，擺放精緻器具，進一步彰顯住戶的生活品味。浴室設計靈感源自日本「金繼」工藝，牆面以碎石馬賽克精心鋪砌，搭配雲石洗面盆和胡桃木鏡櫃，更體現了對細節的追求。
另一睡房巧妙打造成半開放式書房，採用雙趟門設計提升空間靈活性，同時增加視覺通透感。房內擺放書桌和座椅外，靠窗位置更特意擺放雙座位大型藤製躺椅，成私人閱讀角落。主人睡房放置Queen Size睡床後，三面仍保留充裕空間；透過大型觀景窗，可欣賞戶外綠意盎然的景致。木紋牆面、簡約玻璃擺設，結合柔和燈光營造舒適氛圍，配以胡桃木質梳妝台及約3米高的開放式衣櫃，將功能性和美學完美結合，打造出Japandi的優雅居住空間。
⇊朗賢峯IIA期示範單位｜連裝修1座7樓E室⇊
兩睡房與客廳享同向景觀
無改動示範單位客廳與兩間睡房採用橫向排列，景觀同向，享東何文田休憩處的開揚綠化景致。單位一大特色是何文田站頂獨有的三合一環保露台，巧妙地結合了露台、工作平台及冷氣機平台的設計，使室外空間更加寬敞實用。整個單位間隔四正，層與層之間的高度達到3.3米，營造出十足的空間感。在門口玄關的左面，設計師巧妙地安排了一組嵌入式儲物櫃，內設靈活層板及電插座，為住戶提供充足的儲物空間。
廚房設計別具匠心，帶有個性的深灰色石紋廚櫃面板與淺色檯面相結合，為整個烹飪空間增添獨特個性。特大的L型煮食檯面設計不僅實用，還配備了著名德國品牌Miele的四頭電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐及雪櫃。鋅盤採用瑞士品牌Franke，水龍頭則選用意大利品牌Gessi，優質的選材用料盡顯氣派。
浴室的設計同樣考究，採用了帶紅色的木質瓷磚、大理石瓷磚和青銅金屬修飾，貫徹了單位的獨特風格。浴室潔具均選用德國知名品牌AXOR及Duravit，同時特別配置了Panasonic浴室寶，體現了設計的貼心之處。全屋的窗戶採用IGU雙層中空玻璃，有效地達到隔音隔熱的效果。兩間睡房都配備了落地玻璃窗，確保室內採光度充足。其中，主人睡房特別預留了空間用於放置衣櫃，同時有足夠的空間擺放睡床、書枱或梳妝枱，能夠靈活地迎合不同家庭的需求。
⇊朗賢峯IIA期示範單位｜交樓標準1座7樓E室⇊
「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。