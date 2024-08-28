朗賢峯IIA期示範單位｜482呎兩房融合Japandi理念 睡房改作半開放式書房｜多圖有片

鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期最新開放2個示範單位，均以1座7樓E室為藍本改造，實用面積482方呎，兩房間隔。其中一伙為交樓標準示範單位，另一伙為連裝修經改動單位。

書房採雙趟門設計

連裝修改動示範單位以追求品味生活的夫婦為設計對象，巧妙融合Japandi風格元素，融合日式侘寂與北歐極簡主義概念；設計師透過靈活運用自然元素和柔和色調，展現簡約舒適的獨特魅力。客廳鋪設淺色六角圖案橡木地板，搭配細緻的亞麻紋理壁紙，充分展示了自然材料的簡潔優雅。一張胡桃木框架配米色布藝的雙人沙發成為空間焦點，配搭胡桃木茶几、地毯及意大利拋光大理石牆面，呈現出天然石材與木材的和諧對比。飯廳擺放一張三人餐桌，上方懸掛獨特設計的吊燈，巧妙地凝聚整個空間的氛圍。

開放式廚房採用桐色廚櫃面板，配以翠綠色馬賽克磚和淺色檯面，完美融合日式和風與北歐簡約美學。特別設計的弧形咖啡角落，擺放精緻器具，進一步彰顯住戶的生活品味。浴室設計靈感源自日本「金繼」工藝，牆面以碎石馬賽克精心鋪砌，搭配雲石洗面盆和胡桃木鏡櫃，更體現了對細節的追求。

另一睡房巧妙打造成半開放式書房，採用雙趟門設計提升空間靈活性，同時增加視覺通透感。房內擺放書桌和座椅外，靠窗位置更特意擺放雙座位大型藤製躺椅，成私人閱讀角落。主人睡房放置Queen Size睡床後，三面仍保留充裕空間；透過大型觀景窗，可欣賞戶外綠意盎然的景致。木紋牆面、簡約玻璃擺設，結合柔和燈光營造舒適氛圍，配以胡桃木質梳妝台及約3米高的開放式衣櫃，將功能性和美學完美結合，打造出Japandi的優雅居住空間。