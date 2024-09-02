樓下有戲院+近港鐵站！屯門樓價時光倒流10年前 私樓兩房賣「2字頭」｜二手市況

中原地產屯門瓏門二期第二分行高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門康麗花園於8月最後一天連錄2宗買賣，包括1座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔。原開價360萬元，最後累減61萬元或近17%，以299萬元沽出，呎價約8,237元，樓價回到2014年水平。

同類戶8個月造價平19%

翻查資料，屋苑同座低層G室，實用面積及間隔相若，今年1月以370萬元售出，呎價約10,193元；另同座極低層G室則於今年3月以320萬元成交，同類單位造價，可見是次單位較同類戶賣平最多71萬元或約19%。

鍾宏遠補充，康麗花園8月共錄得4宗成交，平均實用呎價約8,895元。資料顯示，康麗花園位於屯門市中心屯門鄉事會路153號，1989年入伙，樓齡約35年，共有2座，提供512伙，單位實用面積由362至529方呎。屋苑樓下有巴黎倫敦紐約戲院購物中心，設有巴黎倫敦紐約戲院米蘭戲院，亦鄰近新墟街市、V city商場及港鐵屯門站。