樓價指數連升兩個月 按年錄13%跌幅 中原：樓市由興奮期步入正常期 料5月下調

差估署最新4月份樓價指數報308.7點，按月升0.29%，連升兩個月，累升2.08%，惟按年仍錄得13%跌幅，而且仍未收復年初下跌幅度，今年首4個月樓價跌0.84%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月底政府全面撤銷樓市辣招，為樓市帶來了振奮作用；撤辣3個月，一手市場已售出逾7,000個單位，套現近900億元。一手興旺，帶動二手市場，差估署樓價指數連升兩個月，累積升幅更高逾2%，惟撤辣首兩個月的興奮程度漸見減弱，樓市步入正常化，從中原城市領先指數CCL連跌4周，反映一手割價傾銷，銷售減慢下，二手業主亦只好面對現實減價求售，料5月份的差估署指數或會出現下調。
租金回報率升 更多投資者入市
至於差估署公布的4月份租金指數按月升0.92%，按年錄得4.6%升幅。陳永傑指，以按年計，樓價跌而租金升，租金回報率上升，現時香港住宅物業普遍可享3厘回報，加上所有樓市辣招已解除，將可吸引更多投資者投入物業市場。他又指，未來香港樓市走向還看美國息口及內地經濟，美國利率幾可肯定將向下調，問題在於何時開始減息，而內地經濟復甦理想，本月更推出多項樓市救市措施，令港股一度升穿19000點，雖然近日有所回落，但相信在中央大力支持香港經濟的大前題下，香港經濟氣氛回復，對股樓皆有幫助。
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