樓價指數連升兩個月 按年錄13%跌幅 中原：樓市由興奮期步入正常期 料5月下調

中原陳永傑認為，一手割價傾銷，令二手業主面對現實減價求售，料5月份的差估署指數或下調。

差估署最新4月份樓價指數報308.7點，按月升0.29%，連升兩個月，累升2.08%，惟按年仍錄得13%跌幅，而且仍未收復年初下跌幅度，今年首4個月樓價跌0.84%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月底政府全面撤銷樓市辣招，為樓市帶來了振奮作用；撤辣3個月，一手市場已售出逾7,000個單位，套現近900億元。一手興旺，帶動二手市場，差估署樓價指數連升兩個月，累積升幅更高逾2%，惟撤辣首兩個月的興奮程度漸見減弱，樓市步入正常化，從中原城市領先指數CCL連跌4周，反映一手割價傾銷，銷售減慢下，二手業主亦只好面對現實減價求售，料5月份的差估署指數或會出現下調。