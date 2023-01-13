樓價指數｜CCL按周升0.64% 14周最勁 一年來再現連漲3周！

樓市氣氛轉好，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL升勢持續，最新報158.23點，按周增0.64%，單周升幅為去年10月(近14周)以來最大。隨著去年12月初開始，政府逐步放寬防疫措施，香港邁向復常，CCL連升3周共1.19%，是2022年1月後再現。
展望新春後重上160點水平
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，確認樓價已經見底回穩，CCL擺脫3周前156.37點低位，展望新春後重上160點水平。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.34點，按周漲0.78%，升幅為2022年6月以來最大，連升3周共1.61%。CCL(中小型單位)報156.58點，按周上揚0.77%，升幅為2022年6月以來最大，連升3周共1.44%。CCL(大型單位)報166.37點，按周升0.1%，近3周計累漲0.15%。
港九樓價齊飆3周 新界東回軟
四區方面，港九市區樓價領升，齊升3周。港島CCL_Mass報158.95點，按周飆1.52%，升幅為2022年5月以來最大，連漲3周共2.15%。九龍CCL_Mass報153.54點，按周增0.81%，連升3周共2.47%。
新界西CCL_Mass報146.37點，按周升0.97%，終止3周連跌。新界東CCL_Mass報170.43點，按周跌0.58%，連升2周後回軟。樓價見底後近3周計，新界東樓價累升1.54%，新界西樓價累跌0.12%。
海逸豪園呎價按月飆13%
138個成分屋苑中，有67個屋苑本周調整實用呎價按月向上，佔比近49%。本周升幅最勁的港島區，表現較佳屋苑有柴灣杏花邨、鰂魚涌南豐新邨及上環帝后華庭，升幅介乎2.2%至3.4%。九龍區方面，將軍澳中心、大角咀港灣豪庭、鑽石山星河明居及奧運站維港灣均漲逾6%，而紅磡海逸豪園更勁飆13.1%。
今日(13日)公布的指數，根據本月2日至8日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在去年12月19日至25日簽臨時買賣合約，是去年12月15日美國聯儲局宣布加息0.5厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘後第1周的市況。