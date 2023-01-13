樓價指數｜CCL按周升0.64% 14周最勁 一年來再現連漲3周！

CCL連升3周共1.19%，是2022年1月後再現。(資料圖片)

樓市氣氛轉好，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL升勢持續，最新報158.23點，按周增0.64%，單周升幅為去年10月(近14周)以來最大。隨著去年12月初開始，政府逐步放寬防疫措施，香港邁向復常，CCL連升3周共1.19%，是2022年1月後再現。

展望新春後重上 160 點水平

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，確認樓價已經見底回穩，CCL擺脫3周前156.37點低位，展望新春後重上160點水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.34點，按周漲0.78%，升幅為2022年6月以來最大，連升3周共1.61%。CCL(中小型單位)報156.58點，按周上揚0.77%，升幅為2022年6月以來最大，連升3周共1.44%。CCL(大型單位)報166.37點，按周升0.1%，近3周計累漲0.15%。