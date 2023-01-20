樓價指數｜CCL終止連升3周 按周跌0.23% 虎年樓價累瀉15%

回顧農歷新年樓價走勢，虎年最後一周公布的CCL報157.87點，與牛年最後一周的185.93點相比，虎年全年樓價下跌15.09%。根據以往數字，虎年樓價波動較大，而兔年樓價走勢相對平穩。1998年虎年CCL插20.98%，2010年虎年CCL升18.47%。1999年兔年CCL微跌3.32%，2011年兔年CCL升4.32%。兔年將至，期望樓價結束調整後可以重拾升軌。

今天(20日)公布的指數，根據1月9日至15日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2022年12月26日至2023年1月1日簽臨時買賣合約，是2022年12月15日美國聯儲局宣布加息0.5厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘後第2周的市況。