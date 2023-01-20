樓價指數｜CCL終止連升3周 按周跌0.23% 虎年樓價累瀉15%

樓價調整未完，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL連升3周後單周回軟，最新報157.87點，按周微跌0.23%。
新春後目標160點
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL走勢反覆向上，自見底(156.37點)後近4周計，累升0.96%。本周指數是反映聖誕節長假後二手交投開始轉旺，樓價正累積力量突破上升。展望新春後季節性旺市順利來臨，CCL重上160點水平，現時僅相差2.13點或1.33%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.14點，按周降0.13%。CCL(中小型單位)報156.47點，按周跌0.07%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升3周後輕微回軟。CCL(大型單位)報164.84點，按周回落0.92%。樓價見底後近4周計，CCL Mass累升1.48%，CCL(中小型單位)累漲1.37%，CCL(大型單位)累跌0.77%。
港島樓價按周升1.5% 連漲四周
四區方面，港島CCL_Mass報161.34點，按周上揚1.5%，連漲4周共3.69%。新界西CCL_Mass報147.28點，按周升0.62%，連升2周共1.6%。九龍CCL_Mass報151.60點，按周跌1.26%，終止3周連升。新界東CCL_Mass報168.20點，按周挫1.31%，連跌2周共1.88%。樓價見底後近4周計，港島飆3.69%，九龍增1.17%，新界東漲0.21%，新界西升0.5%。
兔年樓價走勢相對平穩
回顧農歷新年樓價走勢，虎年最後一周公布的CCL報157.87點，與牛年最後一周的185.93點相比，虎年全年樓價下跌15.09%。根據以往數字，虎年樓價波動較大，而兔年樓價走勢相對平穩。1998年虎年CCL插20.98%，2010年虎年CCL升18.47%。1999年兔年CCL微跌3.32%，2011年兔年CCL升4.32%。兔年將至，期望樓價結束調整後可以重拾升軌。
今天(20日)公布的指數，根據1月9日至15日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在2022年12月26日至2023年1月1日簽臨時買賣合約，是2022年12月15日美國聯儲局宣布加息0.5厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.25厘後第2周的市況。