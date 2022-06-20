樓市走勢｜利嘉閣：全年樓價看升5% 料通關後豪宅樓價升逾半成

即將踏入2022年下半年，在疫情轉穩、通關可期之際，以及新一屆政府管治團隊即將上場，利嘉閣地產總裁廖偉強今日(20日)表示，上半年受疫情打擊，整體樓價下挫近2%，並預期下半年樓價將反彈，全年看升5%，而豪宅走勢則看高一線，如能通關並引進外來購買力，料豪宅樓價於下半年有逾6%升幅。

面對多重衝擊 樓市抗跌力強 廖偉強稱，近年本港樓市經歷前所未有的多重衝擊，樓價表現波幅，但無顯著跌幅，更在去年疫情未消散情況下再創歷史新高，反映本港樓市抗跌力極強，亦持續有購買力支持。他預期，在政治環境轉穩定後，同時隨著疫情減退及通關在望的利好環境帶動，下半年樓市交投量及樓價將重拾上升軌道，全年樓價看漲至少半成，當中中小型住宅樓價下半年料有5%至6%升幅，而豪宅物業方面，一旦可受惠對外通關，升幅將較中小型住宅更大，下半年或有力升6%至8%。

廖偉強稱，本港銀行未見跟隨美國加息，預計在接近年底前本地息口上調空間不大，而即使加息，料幅度及速度有限，認為市場可承受。(資料圖片) 倘加息 1 至 2 厘 樓市仍能承受 對於美國加息，廖偉強稱，本港銀行未見跟隨，暫時仍可維持超低息水平一段時間，而目前本港銀行體系結餘尚處較高水平，相信接近年底前本地息口上調空間不大；假如未來加息，他預期幅度及速度均有限，就算加息1至2厘，本港息口仍屬偏低，是市場可承受範圍，並預期未來半年至一年內，息口不會成為樓市的大障礙。

料一手買賣急升逾八成 廖偉強又指，隨著疫情及市況好轉，下半年發展商將持續加快推盤，追回落後的進度，預期下半年一手私宅買賣登記量可出現噴射式急升逾八成，上試9,000宗水平，即全年合計一手登記量料約1.39萬宗，較2021年的近1.75萬宗料跌兩成。至於二手市場，他相信可受惠市況回暖而逐步轉旺，加上「財爺Plan」提高按保樓價上限，帶動上車客及換樓客同時進場，預計下半年二手私宅交投量可回升至約2.4萬宗，料較上半年的1.77萬宗升35%；全年累計，二手買賣登記量料近4.17萬宗，將較2021年約5.16萬宗減少近兩成。綜合預計，在下半年一手及二手同時回暖下，整體私宅交投量料升逾四成半，最終或達3.3萬宗水平；而全年總計料錄約5.56萬宗，將較2021年的逾6.9萬宗挫近兩成。