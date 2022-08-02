樓市走勢｜利嘉閣：7月樓宇登記險守五千宗 按月挫兩成 二手私樓買賣按月跌最多

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，受美國持續加息影響，樓市氣氛轉趨觀望，導致各類物業買賣登記均見回軟。不過，最近一手以低價成功突圍，可望帶動本月整體登記量出現輕微回升。據土地註冊處數據所得，今年7月全港共錄5,011宗樓宇買賣登記（數字主要反映6月中旬至7月上旬的樓市實際狀況），較6月的6,295宗再跌20%，連跌兩月兼創近3個月低位，險守5,000宗水平；而月內整體物業登記總值亦相應減少21%，錄得434.37億元，同為近3個月最少。

貼市價推盤 一手買賣仍按月跌 15% 從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量持續減少，但仍連續3個月按月維持在逾千宗以上的相對高位，表現尚可。雖然市場存在不明朗因素，但發展商近期以貼市價推盤，仍不乏剛性購買力入市，7月份一手私宅買賣登記錄得1,148宗，按月跌15%，但仍落入年內第三多的月份。至於月內錄得的買賣登記總值相應減少18%，錄132.96億元。另外，7月份一手私宅登記量最多的3個新盤依次為凱柏峰I (356宗)、SILICON HILL 1期(287宗)及必嘉坊‧曦匯(135宗)。

二手私宅買賣 按月跌近三成 二手住宅市場方面，受累美國息口持續趨升困擾，加上一手新盤大多以貼市價，甚至低市價搶灘，導致二手買賣持續拉鋸、交投愈趨淡靜。數據顯示，7月份二手私宅買賣登記按月再挫29%，只錄得2,116宗登記，是按月跌幅最大的物業類別，目前暫時守在2,000宗大關的邊緣，登記量更創下自2020年2月以來的30個月新低；至於月內登記總值亦大減31%，只錄得184.61億元。

純車位及其他登記量 按月升逾一成 非住宅市場方面，雖然工商舖登記量全線錄得不少跌幅，惟數量佔比更多的純車位及其他按月錄逾一成升幅的支撐下，大大紓緩了整體工商舖及其他類別物業登記量的跌幅。數據顯示，7月份整體工商舖及其他買賣登記量企穩在逾千宗水平，錄得1,093宗，較6月的1,157宗微跌6%；而月內買賣登記金額更逆市微升2%，錄得83.88億元，是唯一一個登記金額有升幅的物業類別。