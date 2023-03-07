樓市走勢｜利嘉閣50指標屋苑上周買賣錄177宗 維持窄幅上落

市場聚焦一手盤，加上二手樓業主持貨心態轉強，客源不斷被新盤攤薄，令二手屋苑交投未能於旺市突圍而出。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2月27至3月5日)共錄177宗買賣個案，較前周(2月20至26日)的179宗減少1%，為近4周以來最少，於180宗邊沿徘徊。利嘉閣地產董事陳大偉表示，新盤熱潮浪接浪，成功掀起樓市回暖序幕，惟二手樓業主持貨心態轉強，二手筍盤早前被購買力消化後，客源不斷被一手樓盤攤薄，令二手屋苑交投未能於旺市中突圍而出。

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量同步回落，九龍區則按周上升，其中新界區21個指標屋苑上周共錄62宗交投，較前周的77宗減少19%，其中大埔中心、太湖花園及碧堤半島交投量跌至0宗，按周大減100%；麗城花園僅錄1宗成交，按周減少88%或7宗；YOHO Town由前周5宗買賣，銳減60%至上周2宗；灝景灣、柏慧豪園及錦繡花園分別錄2宗、2宗及1宗成交，交投量按周下跌50%。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄32宗成交，較前周的33宗減少3%，當中南豐新村錄1宗交投，按周大減80%或4宗；鯉景灣上周錄4宗買賣，按周下跌20%。至於太古城、康怡花園及海怡半島，上周分別錄9宗、7宗及2宗成交，與前周持平。

至於九龍區21個指標屋苑，上周共錄83宗成交，較前周的69宗增加20%，其中昇悅居於上周錄4宗買賣，按周大增3倍或3宗；德福花園、新都城及將軍澳中心分別錄2宗、10宗及4宗，成交量按周同步翻倍；黃埔花園由前周9宗，大增89%至上周17宗，並同時成為上周交投最活躍的50指標屋苑。

此外，在全港50個指標屋苑中，上周共有7個屋苑錄得「零成交」，較前周的4個增加75%，當中新界區及九龍區分別佔5個及2個屋苑，港島區則沒有屋苑「捧蛋」。