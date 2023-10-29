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地產
2023-10-29 18:54:11

氣球大師黃定宇為啟德海灣 創作巨型鯨魚及海龜｜啟德新盤

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氣球大師黃定宇為啟德海灣 創作巨型鯨魚及海龜｜啟德新盤

榮獲多個國際大獎的氣球藝術大師黃定宇(右)，特別為温偉明(左)設計1:1人形立體氣球，並同場打卡留念。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期示範單位錄得逾1萬人次參觀，榮獲多個國際大獎的氣球藝術大師黃定宇(阿宇)，為「啟德海灣」創作巨型鯨魚及海龜外，同時亦特別為嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明，設計1:1人形立體氣球，並同場打卡留念。阿宇於昨天及今天(2829)更親臨「啟德海灣」展覽廳現場，為參觀人士創作形態可愛的海洋動物氣球。

阿宇從2012年開始接觸氣球創作，並一個人去到台灣學習，同年成立公司Color Life2014年台灣的12分鐘個人比賽，獲得第一名；隨後分別在俄羅斯，美國，日本，馬來西亞及台灣等國家獲得好成績。阿宇於上月舉行的第23屆莫斯科氣球節中，與隊友以「龍的傳人」為主題的大型氣球雕塑(團體)榮獲第二名，同時亦獲得了氣球服裝(團體)第二名。

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整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

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