氣球大師黃定宇為啟德海灣 創作巨型鯨魚及海龜｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期示範單位錄得逾1萬人次參觀，榮獲多個國際大獎的氣球藝術大師黃定宇(阿宇)，為「啟德海灣」創作巨型鯨魚及海龜外，同時亦特別為嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明，設計1:1人形立體氣球，並同場打卡留念。阿宇於昨天及今天(28至29日)更親臨「啟德海灣」展覽廳現場，為參觀人士創作形態可愛的海洋動物氣球。

阿宇從2012年開始接觸氣球創作，並一個人去到台灣學習，同年成立公司Color Life；2014年台灣的12分鐘個人比賽，獲得第一名；隨後分別在俄羅斯，美國，日本，馬來西亞及台灣等國家獲得好成績。阿宇於上月舉行的第23屆莫斯科氣球節中，與隊友以「龍的傳人」為主題的大型氣球雕塑(團體)榮獲第二名，同時亦獲得了氣球服裝(團體)第二名。