永倫集團放售灣仔永倫立方 估值22億｜商廈市況

第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理公開邀約出售灣仔軒尼詩道318號(前稱W Square，現稱永倫立方)，物業總建築面積約128,656方呎，地盤面積約7,651方呎，連命名權出售，公開邀約截止日期為2025年3月18日正午12時。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，上述物業最新估值為22億元，預計每月租金收入約為500萬元。
物業由8層商舖及16層寫字樓組成，商舖樓層及寫字樓樓層各自配備電梯，能有效分流人潮。物業質素高規格，每層建築面積約為2,998至7,338方呎，層高達3.35至4.72米。此外，物業外牆為全玻璃幕牆，面向軒尼詩道及杜老誌道交界，能吸引人流目光，具備高廣告價值。
物業位於灣仔核心地帶的軒尼詩道，是港島其中一條最繁忙的幹道，人流不斷。加上鄰近中環金鐘商貿核心區，並靠近灣仔北海濱商圈，商業氛圍濃厚。距離灣仔、銅鑼灣及會展港鐵站僅需5至10分鐘步行，沿軒尼詩道亦設有多條巴士路線，交通十分便利。
永倫集團6年前斥逾28億購入
溫武忠指，商舖樓層的現租戶包括多間知名食府，租金收入穩定，為買家提供即時回報。此外，位於軒尼詩道連同命名權一同出售的商業大廈極為罕見，極適合作為大型集團總部及長線收租投資之選。
資料顯示，永倫集團於2018年以28.488億元向永泰地產(369)購入是次放售物業，最新估值較6年前買入價，低6.488億元或約22.8%。