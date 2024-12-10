永倫集團放售灣仔永倫立方 估值22億｜商廈市況

物業由8層商舖及16層寫字樓組成，商舖樓層及寫字樓樓層各自配備電梯，能有效分流人潮。物業質素高規格，每層建築面積約為2,998至7,338方呎，層高達3.35至4.72米。此外，物業外牆為全玻璃幕牆，面向軒尼詩道及杜老誌道交界，能吸引人流目光，具備高廣告價值。

物業位於灣仔核心地帶的軒尼詩道，是港島其中一條最繁忙的幹道，人流不斷。加上鄰近中環金鐘商貿核心區，並靠近灣仔北海濱商圈，商業氛圍濃厚。距離灣仔、銅鑼灣及會展港鐵站僅需5至10分鐘步行，沿軒尼詩道亦設有多條巴士路線，交通十分便利。

永倫集團 6 年前斥逾 28 億購入

溫武忠指，商舖樓層的現租戶包括多間知名食府，租金收入穩定，為買家提供即時回報。此外，位於軒尼詩道連同命名權一同出售的商業大廈極為罕見，極適合作為大型集團總部及長線收租投資之選。