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地產
2024-09-23 11:10:03

沙田小瀝源住宅地周五起招標 估值約12億 下調逾兩成｜地皮招標

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沙田小瀝源住宅地周五起招標 估值約12億 下調逾兩成｜地皮招標

市場對該地皮估值約9.1億至12億元，每方呎樓面地價約3000至3,980元。(資料圖片)

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減息落實後，政府積極推出住宅地招標。地政總署日前公布，周五(27)起將公開招標出售位於沙田小瀝源的一幅住宅地，下月25日截標。市場對該地皮估值約9.1億至12億元，每方呎樓面地價約3,0003,980元。

該地皮位於沙田圍路與小瀝源路交界的沙田市地段第625號，地盤面積約為60,838方呎，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途，可建最高樓面面積為30.41萬方呎，預計提供570伙。

沙田小瀝源住宅地周五起招標 估值約12億 下調逾兩成｜地皮招標 沙田小瀝源住宅地周五起招標 估值約12億 下調逾兩成｜地皮招標

中原張競達：料發展商出價保守

中原測量師行執行董事張競達表示，聯儲局日前大手減息半厘，對市場屬好消息，刺激整體入市氣氛，發展商投地氣氛相信亦會改善。唯現時發展商貨尾量仍然高企，加上建築成本亦高，各種因素均影響發展商投地意欲及取態，未必會急於搶地，預料出價仍會傾向保守，是次沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，位於沙田第一城及愉翠苑等屋苑附近，預計可提供約570伙。地皮周邊發展成熟，配套完善，亦近鄰近鐵路站，加上區內少有新供應，規模及投資額適中，具一定吸引力，但因應近期市況，以及參考7月同區另一幅地皮以樓面呎價約3,952元批出，是次亦將估值每呎樓面地價5,000元調低至3,950元，下調約21%，地皮估值約12億元。

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資料顯示，區內對上一副地皮屬沙田小瀝源源順圍住宅地(沙田市地段第623號)，獲新鴻基地產(016)擊敗其餘10間發展商及財團，以6.19億元成功中標，以該地皮最高樓面面積156,600方呎計算，每方呎樓面地價約3,952元。