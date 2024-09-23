沙田小瀝源住宅地周五起招標 估值約12億 下調逾兩成｜地皮招標

市場對該地皮估值約9.1億至12億元，每方呎樓面地價約3000至3,980元。(資料圖片)

減息落實後，政府積極推出住宅地招標。地政總署日前公布，周五(27日)起將公開招標出售位於沙田小瀝源的一幅住宅地，下月25日截標。市場對該地皮估值約9.1億至12億元，每方呎樓面地價約3,000至3,980元。

該地皮位於沙田圍路與小瀝源路交界的沙田市地段第625號，地盤面積約為60,838方呎，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途，可建最高樓面面積為30.41萬方呎，預計提供570伙。