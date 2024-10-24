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地產
2024-10-24 17:15:00

沙田小瀝源住宅地明截標 中原張競達：料收約10份標書 估值12億

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沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅用地，將於明日(25日)截標。(地政總署截圖)

沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅用地，將於明日(25日)截標。(地政總署截圖)

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地政總署早前公布，招標出售位於沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅用地，將於明日(25)截標。中原測量師行執行董事張競達表示，聯儲局上月減息，加上本月新一份施政報告推出一系列利好樓市措施，對市場屬好消息，帶動整體入市氣氛，相信發展商投地氣氛亦有改善。不過，現時發展商貨尾量仍然高企，加上建築成本亦高，各種因素均影響發展商投地意欲及取態，他預料出價仍會傾向保守。

料流標風險不大

上述沙田小瀝源住宅用地，位於沙田第一城及愉翠苑等屋苑附近，預計可提供約570伙中小型單位。地皮周邊發展成熟，配套完善，日後可享開揚景觀，亦可步行前往鐵路站；加上區內少有新供應，規模及投資額適中，具一定吸引力。參考對上一幅小瀝源住宅地於7月時接獲11份標書，最終亦順利批出，預計今次地皮亦可接獲約10份標書，料流標風險不大。價錢方面，維持估值預算每呎樓面地價3,950元，地皮估值約12億元。

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沙田小瀝源住宅地皮估值

地段編號

地點

地皮面積

(平方呎)

估計可建

樓面面積

(平方呎)

樓面

呎價

()

估值

()

 

沙田市地段第 625 

沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界

60,838

304,191

3,950

12

 

 

 

 

 

 

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