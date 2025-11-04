沙田居屋「1字頭」有交易！白居二客入手逾400呎兩房(有圖)｜二手樓成交

資料顯示，原業主早於1989年以26.78萬元買入上址，持貨約36年，現轉售帳面獲利168.22萬元或逾6倍。資料顯示，廣林苑位於小瀝源路62-78號，1990年入伙，共有3座，提供1,836個單位。

據了解，單位放盤約一個月，叫價200萬元，最後微減5萬元，以195萬元沽出，呎價約4,827元。買家為外區白居二客，原居住於北區。翻查資料，該屋苑對上一宗低於「2球」成交個案追溯到2016年3月，即是次成交價創逾9年來新低。

綠怡雅苑一房減價 18% 易手

廖志財指，區內另一居屋綠怡雅苑1座中層C室，實用面積約420方呎，一房間隔，內櫳有雅致裝修，外望遠景。單位放盤約一年半，原開價500萬元放售，最後減價90萬元或約18%，於居二市場以410萬元易手，呎價約9,762元。

據悉，原業主於2016年以315萬元購入上址，持貨約9年，現轉售帳面賺95萬元或約30.2%。資料顯示，綠怡雅苑位於小瀝源路63號，於2020年2月落成，共有3座，提供1,020個單位。