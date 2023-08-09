油塘新盤｜親海駅II夥中原按揭推優惠 封頂息率3.625厘 享高存息戶口

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」落實本周六(12日)首輪發售全數626伙標準分層單位，為2015年4月同系將軍澳日出康城「緻藍天」開賣740伙後、8年多來首輪推售最多單位新盤。中原按揭及中原地產為配合發展商的銷售部署，特別為項目客戶推出置業按揭優惠。

可造九成按保享低首期低息入巿

中原按揭董事總經理王美鳳表示，「親海駅II」高成數低息按揭優惠，全期優惠按息低至H加1.3厘，目前實際按息以封頂息計低至3.625厘，客戶並可享有特高現金回贈高達3%，即500萬元貸款額計可獲15萬元回贈，有助客戶透過回贈金額減輕按息支出或置業開支。

此外，客戶若採用按保上會按揭成數高達九成，以「親海駅II」入場單位折實售價290萬元計算，即基本首期低至29萬元即可上車，按揭年期長達30年；計劃亦提供Mortgage-Link按揭相連高存息戶口，存息與按息一致，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息，進一步節省利息開支。