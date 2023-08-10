油塘新盤｜親海駅II夥中原推置業優惠 送總值4.5萬元郵輪豪華假期禮券

市場焦點新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」將於周六(12日)首輪發售全數已開價的626伙分層單位，今日(10日)晚上8時截票，市場估計項目已累收超過3萬票，可望超越由新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋「柏傲莊III」於2021年6月第三輪銷售累收約3.05萬票紀錄，成為本港史上收票最多的「新盤票王」。
長實營業部首席經理郭子威表示，入票客人中約兩成來自資助房屋；地區分布方面，約七成為啟德、油塘等東九龍區，其餘為新界及港島區，預計周六開售當日銷情火熱，超過5,000人次親臨售樓處現場。
中原地產為配合銷售部署，特別推出買家專屬優惠，即日起至本月31日，經該行購入「親海駅II」首3名三房買家，可獲贈15,000元郵輪豪華假期禮券，總值約45,000元。優惠先到先得，送完即止。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，本月爆發九龍市區新盤戰，發展商訂價克制，力吸市場購買力，料本月一手成交比上月好轉。事實上，金管局上月初放寬3,000萬元以下自用住宅物業按揭成數，成功啟動換樓鏈，吸引換樓客購買面積較大的物業，提升居住環境；而政府推出的優才入境計劃除了增加樓市購買力，亦大大推動租務市場，衍生不少租樓需求，且大部分優才均選擇與家人一起移居香港，大單位的租務需求亦會增加。
油塘半新樓開放式呎租達60元以上
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，東九龍(藍田及油塘)今年首7個月累錄636宗租務成交，較去年同期581宗增加9%，且每月租務成交持續增長，7月租務成交量增至112宗，創今年新高，反映東九龍物業備受租客追捧，並有價有市。參考油塘半新樓「海傲灣」今年暫錄86宗租務成交，當中46宗呎租達50元或以上，佔比約53%，部分開放式單位更可達60元或以上。以此推算，「親海駅II」開放式及一房單位的租金回報率料可超過4厘，甚至5厘；而換樓客首選的兩房及三房單位，料租金回報率亦可超級3厘，料可吸引投資收租客入市。
另外，中原地產今日特意準備爆谷作禮物，寓意「親海駅II」開價平爆，吸引大量客人紅盤旺爆，收票火爆，亦是代理的爆數機會。
「親海駅II」首輪推售的626伙，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房，以定價計市逾46.7億元。單位折實售價由290萬至1,134.6萬元，折實呎價介乎13,085元至16,544元，折實平均呎價14,868元。
「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。