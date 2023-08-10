油塘新盤｜親海駅II夥中原推置業優惠 送總值4.5萬元郵輪豪華假期禮券

市場焦點新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」將於周六(12日)首輪發售全數已開價的626伙分層單位，今日(10日)晚上8時截票，市場估計項目已累收超過3萬票，可望超越由新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋「柏傲莊III」於2021年6月第三輪銷售累收約3.05萬票紀錄，成為本港史上收票最多的「新盤票王」。

長實營業部首席經理郭子威表示，入票客人中約兩成來自資助房屋；地區分布方面，約七成為啟德、油塘等東九龍區，其餘為新界及港島區，預計周六開售當日銷情火熱，超過5,000人次親臨售樓處現場。

中原地產為配合銷售部署，特別推出買家專屬優惠，即日起至本月31日，經該行購入「親海駅II」首3名三房買家，可獲贈15,000元郵輪豪華假期禮券，總值約45,000元。優惠先到先得，送完即止。