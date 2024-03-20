油塘臨海可住宅發展用地 意向價約7.5億放售｜地皮招標

本港全面撤辣，地產市道轉好，住宅新盤銷情報捷，加快發展商對住宅物業的投資信心，其中油塘區近年由工廈轉型作住宅群發展，區內多個發展中的項目正進行得如火如荼。新近有業主趁市場氣氛轉好，將旗下可作住宅發展的油塘區臨海用地推出市場放售，意向價約7.5億元。

已獲批建 24 層高住宅 上述油塘區臨海用地銷售由中原(工商舖)作獨家代理，中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，項目位於油塘東源街18號，地盤面積約17,399方呎，目前為工業地皮，日後經補地價後，可以地積比率約5倍發展為住宅物業，同時該地皮已獲屋宇署批准發展為一幢樓高24層高的住宅，提供136個住宅單位，單位選擇多元化，分一房、兩房及三房等類型。

青建國際 5.3 億買入 投資額約 6 億 該項目原業主為青建國際，於2018年斥資5.3億元購入，涉及總投資額約6億元。周浩然指，項目位處油塘區臨海地段，旁靠鯉魚門，可飽覽維港景致，屬區內罕有可供出售的地皮，加上該地皮配合鯉魚門海旁改善計劃，將可連接油塘灣海濱長廊，串連整個九龍東海濱，有利區內居民可近距離欣賞維港及藍塘海峽景致。此外，油塘區不單具備鐵路沿線優勢，亦靠近東區海底隧道出口，往返港九新界相當便利。