海外樓市專題｜加拿大放寬Stream B 拆解三大移加誤解

加拿大終極搶香港人才！加拿大政府宣布修訂香港人「救生艇計劃」(Hong Kong Pathway)，8月15日起取消工作移民Stream B的學歷限制，惟開放式工作簽證(OWP)仍然保留10年內畢業要求，此外以工作假期簽證(Working Holiday)入境加拿大的年輕港人同樣受惠，工作滿1年(或1,560小時)即可獲得永久居留身份。但目前坊間對新計劃仍有三大誤解，包括誤以為Stream B直接等同工作簽證，亦有人與創業移民混淆，以及以為可輕易由Stream A轉Stream B等。

(撰文︰Wendy全球樓行) 加拿大自2021年推出「救生艇計劃」吸引香港人移民，除了Stream A的讀書移民外，還有Stream B的打工移民，加拿大政府在日前公布「救生艇計劃」新修訂案，包括放寬Stream B對申請成為永久居民中的學歷要求。

Stream B門檻降有利持有工作假期簽證或OWP年輕港人。

Stream B不等於開放式工作簽證 筆者重申，Stream B不等於OWP，亦不等於工作簽證，只是港人「救生艇計劃」的入籍路徑。至於目前最新的Stream B的路徑，香港申請者可以透過以下3條申請路徑接駁Stream B。其一，是10年內的畢業生申請OWP，毋須事先找工作，直接登陸當地再找工作，工作滿1年後，再銜接Stream B再申請永居，其中申請永居時沒有學歷要求。其二，申請工作假期簽證，登陸加拿大，工作滿1年，再銜接Stream B取得永居身份。其三，其他可在加拿大合法工作的簽證，或需要僱主擔保，工作滿1年再銜接Stream B便可取得永居身份。所以，不要誤以為持有旅遊簽證，任何人便可以直接登陸加拿大找工作。 當然，此修訂對於持有工作假期簽證或OWP年輕港人最有利。相比之下，年逾40歲，或不符合OWP及工作假期簽證資格的港人則比較吃虧。要留意是，申請人除了要找一份僱主擔保工作外，還可以一試OWP，因為OWP申請近日延長至2025年2月7日，意味在香港花1年時間修讀加拿大政府認可的課程，滿足10年內畢業條件，並在2025年2月7日之前申請OWP，仍可趕及「尾班車」登陸加拿大，工作滿1年取得永居身份。 同時，奉勸各位不要因為忙碌而修讀「超自然課程」，即是「付費買學位」、沒有真正上課的課程，加拿大政府對於誠信把關十分嚴格。