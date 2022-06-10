海外樓市專題｜叫停投資移民 求才不求財 詳解英國高潛力人才簽證

英國在脫歐後的移民政策陸續推陳出新，除了近年令人驚喜的BNO Visa、有逾11萬香港人獲得居留權外，早前叫停含金量極高的Tier 1 Investor Visa後，上月又推出高潛力人才簽證計劃(High Potential Individual visa, HPI)，冀吸納全球頂尖人才移民英國，實行「要人唔要錢」。

(撰文︰Wendy全球樓行)

英國首相約翰遜曾提出，全球化英國(Global Britain)，以實現英國國際化的雄心，近年對當地的移民政策更是大刀闊斧。早年不少歐美國家批出的移民簽證，主要為了吸引富豪投資移民，「搬錢」到當地希望帶來更大的經濟效益。

T1投資移民捲洗黑錢疑雲遭叫停

然而，英國的T1投資移民計劃向投資200萬英鎊(約1,964萬港元)或以上的外國人給予居留權，卻埋下日後洗黑錢疑雲。根據Transparency International UK在2020年的研究顯示，發現價值超過50億英鎊(約530億港元)的可疑財富，當中五分之一來自俄羅斯，事件在近期俄烏戰爭中引爆，英國即時叫停任何國籍人士的T1投資移民簽證申請。

創科簽證難吸真人才 拒簽率35%

除「黃金簽證」T1投資移民外，英國亦推出門檻較低的創業簽證(Startup Visa)及創新簽證(Innovator Visa)，吸納全球創新及有意創業的人才。一般來說，打算移民的人，都是想一個穩定的方法，尤其是「求穩陣」的港人，最好在沒有任何風險之下，可以取得身份，同時再取回投資本金。相比用心「搞創科」需要花費更多移民成本，倒不如在取得身份後，即時止蝕，也是人性表現。對內政部來說，創科簽證並不算成功，因吸引不到真正創科人才，近年批出該簽證也愈來愈「手緊」。

據內政部資料，創新簽證由2019年啟動以來，共批出654宗主申請人的個案，今年首季共批出68宗，但拒簽率不斷攀升，在2021年第二季拒簽率為10%，第三季升至21%，第四季再攀升至24%，踏入今年首季拒簽率更創下新紀錄達35%。