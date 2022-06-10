海外樓市專題｜叫停投資移民 求才不求財 詳解英國高潛力人才簽證

英國在脫歐後的移民政策陸續推陳出新，除了近年令人驚喜的BNO Visa、有逾11萬香港人獲得居留權外，早前叫停含金量極高的Tier 1 Investor Visa後，上月又推出高潛力人才簽證計劃(High Potential Individual visa, HPI)，冀吸納全球頂尖人才移民英國，實行「要人唔要錢」。
(撰文︰Wendy全球樓行)
英國首相約翰遜曾提出，全球化英國(Global Britain)，以實現英國國際化的雄心，近年對當地的移民政策更是大刀闊斧。早年不少歐美國家批出的移民簽證，主要為了吸引富豪投資移民，「搬錢」到當地希望帶來更大的經濟效益。
T1投資移民捲洗黑錢疑雲遭叫停
然而，英國的T1投資移民計劃向投資200萬英鎊(約1,964萬港元)或以上的外國人給予居留權，卻埋下日後洗黑錢疑雲。根據Transparency International UK在2020年的研究顯示，發現價值超過50億英鎊(約530億港元)的可疑財富，當中五分之一來自俄羅斯，事件在近期俄烏戰爭中引爆，英國即時叫停任何國籍人士的T1投資移民簽證申請。
創科簽證難吸真人才 拒簽率35%
除「黃金簽證」T1投資移民外，英國亦推出門檻較低的創業簽證(Startup Visa)及創新簽證(Innovator Visa)，吸納全球創新及有意創業的人才。一般來說，打算移民的人，都是想一個穩定的方法，尤其是「求穩陣」的港人，最好在沒有任何風險之下，可以取得身份，同時再取回投資本金。相比用心「搞創科」需要花費更多移民成本，倒不如在取得身份後，即時止蝕，也是人性表現。對內政部來說，創科簽證並不算成功，因吸引不到真正創科人才，近年批出該簽證也愈來愈「手緊」。
據內政部資料，創新簽證由2019年啟動以來，共批出654宗主申請人的個案，今年首季共批出68宗，但拒簽率不斷攀升，在2021年第二季拒簽率為10%，第三季升至21%，第四季再攀升至24%，踏入今年首季拒簽率更創下新紀錄達35%。
HPI針對職場初哥 配偶子女可同行
英國政府對於簽證改革不遺餘力，今年5月30日，正式推出全新的HPI簽證，實行「要人不要錢」。讓5年內畢業於全球50大的畢業生，可獲得定居工作簽證。HPI是針對職場初哥，其中本科及碩士畢業生可以獲得2年簽證，博士畢業生可獲得3年簽證，即使未有工作機會亦可申請。
當然沒有BNO的年輕人，亦可藉此移民英國，今年度合資格的大學名單中，香港有香港大學及中文大學。另外，北京大學、清華大學、東京大學、京都大學、南洋理工大學、新加坡國立大學、哈佛大學、麻省理工學院等也在名單之中。
另外英語水平需要達到B1(約初中程度)的要求，簽證費用為715英鎊(約7,027港元)，另繳交國民保健收費，每年624英鎊，申請時一次過繳付，另要銀行戶口需有1,270英鎊的生活費證明，持有28天以上即可。如是已婚及有子女的申請者，也可帶同配偶子女到英國，他們也同樣享有工作和讀書權利。
僱主做擔保 5年申永居加1年入籍
要留意的是，批出2年或3年的HPI簽證只是一個臨時居民身份，跟畢業生簽證相同，需在技術勞工清單找尋合適工作，最好有僱主做擔保，就可進入另一階段，在5年後申請永居，1年後申請入籍。另外要注意，最開初的2年或3年的簽證並不計算在內。當然持有BNO Visa就直接進入「5+1」入籍路徑。