海外樓市專題｜澳洲租金破頂 珀斯年漲13%

澳洲移民人口創新高，推動當地租賃市場，租金更創歷史新高，多個首府城市按年升幅逾9%，珀斯更飆逾13%！澳洲留學生人數已突破70萬人，為遏制創紀錄的移民湧入，早前將國際學生簽證存款提高，由21,041澳元(約10.9萬港元)，上調到24,505澳元(約12.6萬港元)；相隔兩個月，澳洲當局再度出招上調國際學生簽證費用，加幅逾125%。 撰文︰Wendy全球樓行 澳洲統計局今年3月數據顯示，截至去年9月底一年內淨移民人數大增60%，達548,800人；同期當地人口在1年內增長2.5%，達2,680萬人，增幅史上最快，其中留學生人數更首次突破70萬人。該批移民主要是印度、中國和菲律賓留學生，其增長令當地本已緊張的租賃市場愈演愈烈。

上調國際學生簽證費 加幅逾125% 由7月1日起，澳洲上調國際學生簽證費用，由710澳元(約3,680港元)，增至1,600澳元(約8,292港元)，加幅逾125%；同時禁止旅遊簽證持有人和持有臨時畢業生簽證的學生申請學生簽證，以控制創紀錄的移民人數。 目前澳洲學生簽證費用遠高於美國和加拿大等國，後兩者簽證費分別約185美元(約1,440港元)和150加元(約850港元)。澳洲內政部長奧尼爾(Clare O’Neil)發聲明指，收緊學生簽證要求，將有助恢復國際教育體系的完整性，「並創建一個更公平、規模較小，以及更好地為澳洲服務的移民制度」。

澳洲政府指，在2022/2023年持有第二次或後續學生簽證的學生人數激增30%以上，超過15萬人。當局將填補簽證中的漏洞，所謂漏洞包括允許外國學生不斷延長在澳洲停留期限。

移民創新高 4月租金漲8.5% 創紀錄的移民數量進一步推高租金並創歷史新高。據CoreLogic最新數據，今年4月全國每周中位數租金627澳元(約3,254港元)，按年高8.5%，逼使不少租戶遷移至首府城市郊區。當中珀斯每周租金升幅為首府城市中最高，自疫情爆發以來累計升幅接近60%。現時珀斯每周租金中位數為669澳元，按年升13.6%。另一首府城市墨爾本每周租金漲9.6%，租金中位數589澳元，升幅位居第二。然而，墨爾本郊區租金增幅強勁至逾10%，其中東南部城市的丹頓農(Dandenong)按年升16.2%，塔拉馬林-布羅德梅多斯(Tullamarine-Broadmeadows)漲14.1%，位於中央商務區東北部的惠特爾西-瓦蘭(Whittlesea-Wallan)大升14%。