海外樓市專題｜英美加租金佔收入比急漲

俄烏戰爭加劇能源危機，令各國通脹高踞不下，並以加息抗衡，然而按揭利率急升下令不少業主面對供樓吃力，同時消費物價仍高企，不少有意置業人士對入市持觀望態度，更有不少人「轉買為租」，間接推高租金價格。以英國為例，11月通脹雖回落至10.7%，但仍為逾40年來高水平，11月平均租金按年升逾一成，倫敦居民的租金佔收入比例，較2021年增加7.2個百分點。

(撰文︰Wendy全球樓行)

英倫銀行本月加息半厘，將指標利率升至3.5厘，連續9次加息，並指未來或須繼續加息應對物價及工資上升造成持續通脹壓力。11月通脹雖放緩，但仍屬高水平，同時租金持續向上。

倫敦租金年漲14.5% 月增1.1%

根據Home Let數據顯示，英國平均租金為1,175英鎊(約11,029港元)，按年漲 11.1%，按月升0.3%。其中大倫敦地區平均租金每月2,011英鎊(約18,876港元)。與去年相比，倫敦租金上升14.5%，按月亦增加1.1%。其中，西敏寺地區在過去5年平均租金漲49.6%，達3,315英鎊(約31,116港元)。

按全球大數據庫Numbeo的數據統計9個港人移居熱門的大城市2021及2022年租金佔收入比例趨勢，並以當地人均收入對比市中心的租金，發現在租金不斷向上之際，租金佔收入比例亦愈來愈高。

