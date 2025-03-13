海外樓市｜供應增需求降！英國租賃降溫 倫敦租金跌價

過去一年，英國可供出租的房屋數量按年增長11%，而租賃需求則下降17%。(資料圖片)

英國租賃市場增長放緩，過去一年不少租戶「轉租為買」購入自住樓，淨移民人數下降，加上租盤供應增加了11%，令租賃需求按年下降17%，但仍有數據指平均要12個租客爭1個租盤；而相比倫敦市中心的租金下跌，倫敦外圍卻增長強勁。

根據英國HomeLet租金指數，上月英國整體平均租金為1,275英鎊(約12,825港元)，按月上漲0.3%，按年則升3.5%。若撇除倫敦，其餘地區平均租金亦按月上漲0.5%，至每月1,100英鎊(約11,064港元)，按年上升 3.5%。

至於大倫敦地區，2月份平均租金為2,026英鎊(約20,378港元)，按年卻倒跌2.1%。當中升幅較為明顯的是北愛爾蘭，按年漲7.8%，按月高0.8%，達897英鎊(約9,022港元)。另外，西米德蘭茲(West Midlands)上月租金按年升7.4%，按月增0.1%，達1,021英鎊(約10,269港元)。

倫敦外圍租金增長仍強勁

如果按行政區劃分，租金升幅最強勁的是大倫敦外的布倫來(Bromley)，按年升15.8%，至2,092英鎊(約21,042港元)。另外，南倫敦的克洛敦(Croydon)亦按年升14.3%，至1,647英鎊(約16,566港元)。此外，伊靈(Ealing)亦按年增8.7%，至2,130英鎊(約21,424港元)，相比之下全英最貴地段的西敏(Westminster)，租金卻是按年下跌7.8%，至3,218英鎊(約32,368港元)。