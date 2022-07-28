海外樓市｜再詳解英國按揭！年齡利息文件收費四方面 有咩限制？

在英國承造按揭大致分為Buy To Let及Buy To Live，若身在香港投資者以買樓出租為目的，必定選擇Buy To Let。(資料圖片)

不少港人投資英國物業，會先二按港樓，再full pay英國樓，然而以cash buy買入的英國樓存在不少風險，另外亦有直接為英國物業承造按揭，但手續確是比香港繁複。去年8月本欄探討了英國三類按揭及壓力測試後，今日再詳細探討四項當地按揭其他要求，包括年齡限制、利率分別、所需文件及收費。 在英國承造按揭大致分為投資按揭(Buy To Let)及自住按揭(Buy To Live)，若身在香港投資者以買樓出租為目的，必定選擇Buy To Let，該按揭局限物業只可出租，不可自住，亦不可租予家人，因為銀行已假設不會向親人收取租金。由於是出租物業，一般而言銀行主要以物業預計租金收入作為批出按揭的條件。 年齡限 60 歲以下 兩條件可延長 買家入紙申請銀行按揭(中小型銀行及財務機構除外)的年齡為18歲至60歲以下，一般超過60歲，銀行或拒絕申請。但要留意，英國申請按揭計算的是出生年份，並非月份，即使是12月31日生日，在踏入該年1月1日時已當60歲，銀行有權不再接納申請。 一般銀行貸款年期最多借到65歲，除非申請人僱主可撰寫信證明，將會聘請申請人至70歲、甚至更長時間，按揭年期便有可能延長至70歲或以上；或是，有證明就業機構的退休年齡並非65歲，在這方面，自僱人士可以較靈活應變。

固定息每數年續簽 形同電話 plan 英國銀行目前可承造按揭成數為50%至75%，海外人士Buy To Let的按揭年利率為3厘至5.5厘，如果未來加息，供樓負擔亦會加重。一般英國物業按揭年期亦可達25年，但劃分固定利息2、3和5年，年期愈長、按揭息率愈高，即是每2、3或5年重新挑選一個新的按揭計劃，續簽並非重新再申請按揭，而是簡單續簽即可。 概念猶如轉電話plan，申請者不會因現時利率優惠，鎖死以後25年的利率，而是每隔2至5年，重新審視市面上是否有更優惠的利率，而決定是否續約，當然如果申請者沒有續約，銀行的open term利息較貴，例如固定利息兩年是3厘，open term有機會加至5厘，目的是希望客人續約，當然在合約期滿後，客人是可以自由轉換其他銀行。但如果在合約期內轉換其他銀行是會有罰息的，罰息情況或金額因應不同銀行而定。 在香港一般是優惠新客戶，但在英國則是優惠舊客戶，例如新客戶承做按揭，市場利率為4厘，舊客戶重新續約保留按揭可能會是3.5厘，分分鐘即是比市場利率更優惠。