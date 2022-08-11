海外樓市｜大馬第二家園變天 累港千計申請滯延 消委會介入

馬來西亞的第二家園計劃(MM2H)曾為不少港人的移居退休選擇，當地物價低廉，生活文化與香港相近，吸引不少港人申請。然而，因新冠肺炎疫情關係，不少港人申請被擱置之餘，及後計劃的申請要求更「加辣」，例如申請人月入需達4萬令吉(約7萬港元)或以上，令不少申請者大失預算。有消息指，有香港代理行被擱置的港人申請多達6千宗，即使近日MM2H已陸續恢復申請，仍有人苦等3年毫無「聲氣」，需經消委會調停。 現年50歲的港人陳小姐打算移居大馬，2019年經大馬第二家園會所(MM2H Club)代理相關簽證，指職員曾稱經他們申請一定成功，於是支付約2萬元費用申請。另一申請者黃先生原本計劃申請學生簽證予子女到當地升讀國際學校，及後改為申請MM2H簽證以便一家人齊齊前往大馬，於是透過該代理公司辦理簽證。

去年中大幅提高門檻 月入最少 7 萬 然而疫情發生後，馬來西亞的審批一直擱置。去年年中，大馬政府宣布MM2H計劃變天，所有申請由旅遊部轉移至內政部，更將申請門檻「加辣」，其中包括申請者由每月海外收入最少為1萬令吉(約1.8萬港元)，大幅增加3倍至每月最少4萬令吉，申請者更必須一年內在大馬最少逗留90天。另外，計劃以往要求50歲以上申請者在當地銀行存入定期存款30萬令吉(約53萬港元)，50歲以下為15萬令吉(約26萬港元)，現改為所有申請者需持有100萬令吉(約183萬港元)定存，以及最少持有150萬令吉(約265萬港元)的流動資產。 申請者呆等 3 年無回音 轉簽證受阻 陳小姐表示，由於無法符合新的收入要求，於是向MM2H Club提出退款，但被拒絕。黃先生亦指，子女留學計劃已被押後3年之久，他曾改為申請學生簽證，但學校指申請了MM2H而又沒有被拒絕的話，學校無法發出學生簽證，他向MM2H Club提出無償退出申請，但沒有得到明確答覆。 本欄向馬來西亞駐香港總領事館、大馬內政部及移民局查詢，但均未有明確答覆，當中內政部沒有回覆。領事館則指MM2H並非其負責範圍，並轉介至馬來西亞簽證申請中心，該中心的職員稱現時已開放申請第二家園計劃，但等候時間需時，沒有確實日期，但指已陸續批出舊申請，至於舊申請者可否沿用舊制申請，以及會否拒絕不符合新制下的舊有申請者，她指無法回答。移民局則回覆，旅遊局已接納申請，但是內政部還未議決(didn’t bought a meeting by Ministry of Home Affaris)。