海外樓市｜投資移台審批趨嚴 有人「加監」1年

台灣是香港人移民的選擇之一，然而投資移民台灣的門檻逐漸提高，有港人抵台1年後申請定居證被拒，她指若「加監」1年後仍無法取得定居證，會考慮BNO二次移民英國。業內人士指，過往不少投資移民台灣的港人，在取得定居證後翌日迅即關閉實體店，令當局審批定居證時更為嚴格。

據台灣行政院資料，單計今年首10個月已拒絕至少42名港人的定居申請，理由包括曾任職公立醫院、美心集團、香港電訊或曾在內地相關機構工作等，可能有「危害國家利益、公共安全之虞」。2021年有1,685名港人獲批台灣定居許可，但同年6月台灣當局卻以「國家安全」為由，逐步收緊審批港澳居民的居留申請。

抵台至聘請兩員工前 不計入營運期

在2019年底，申請600萬新台幣投資移民台灣的S小姐，期間經歷由舊制轉新制，新制需聘請兩名全職員工及開設實體店，她本已打算在台灣落地生根，於是跟隨新制申請，2021年頭一家四口抵台，並經營聲音治療生意。

投資移民台灣，可在公司營運1年後申請定居證。S小姐在1年半後，即今年5月申請定居證，然而投審會回覆指，2021年1月至12月期間不計算在3年的營運期內，要在2022年1月才開始計，變相「加監」1年，投審會指因S小姐當時並沒有聘請兩名全職員工。