海外樓市｜日本置業實用貼士！唔想雞同鴨講 搵香港經紀得唔得？

日本樓市自新冠肺炎疫情後發展蓬勃，2月樓價更連續13個月創新高，吸引不少海外投資者進場。然而，外國人購買日本物業最大的障礙是語言不通及文化差異，有機會令整個買樓及出租體驗不快。其實，日本置業除了要熟悉購買地區，亦可委託相熟、有公信力的經紀行代為辦理。

日本房地産調查公司東京KANTEI(東京品川)3月份公布數據顯示，東京都心6區(千代田區、中央區、港區、新宿區、文京區、澀谷區)2月二手房平均期望售價(按70方米換算)為1.138億日圓 (約587萬港元)。比1月上漲2.2%，連續13個月刷新自2002年開始統計以來的最高紀錄。

香港代辦抑日本人處理 使費均劃一

香港人「隔山買牛」投資日本樓，最主要困難是語言無法溝通，難以查詢物業重要信息，以及售後代租安排。不少投資者誤以為在日本找當地日本人經紀買樓可以節省香港中介的費用，實際上日本政府對於日本一二手物業的買賣及出租費用有一套硬性規定，任何一方都無法更改。日本代理佣金為樓價3%，加上雜費及稅項大約為樓價的8%至10%。另外，如果物業出租，租賃管理公司亦會收取租金5%的費用及消費稅，為全國通用標準，不論是在網上看中樓盤，經日本經紀代辦，或是經香港代理代辦整個購買流程，其物業買賣及出租的費用都是一樣。

事實上，以購買日本二手物業為例，如果是香港的投資者，可在香港尋找有公信力的日本樓經紀行代為辦理會更加方便，對於物業的重要信息或許「一個電話就搞掂」，而香港代理方面會跟日本代理分攤3%佣金，在香港投資者而言，則能夠直接溝通問題，更不需要額外繳付其他費用。