海外樓市｜港人移民福岡創業賣蛋撻 門檻低「夠搵兩餐」

近年移民潮加劇，除了大熱國家英國、澳洲、加拿大外，日本也是另一個移民熱點。2018年移民日本福岡的港人Kim，在當地開設港式雞蛋仔及蛋撻小食店，坦言移民當地的居住空間大了，但是經營生意則遇上租舖難題，最終落戶博多的吉塚民生區。

本港人口連續3年下降，根據政府統計處數字，去年底香港人口數字約為733萬人，為2016年後最低，與2021年同期比較，去年人口已減少約6.83萬人，按年少0.9%。若撇除單程證持有人移入，過去1年共有6萬名香港居民淨移出，是2021年約2.1倍。

生活成本較京阪低 地震少「 福地」

現年50歲的Kim正是「正移出的人口」，原本在香港從事製衣行業，家住西貢，小朋友就讀國際學校，妻子為日本福岡人。2016年，Kim的太太率先與小朋友回福岡定居，在香港完成手上的工作後，他在2018年亦正式移居日本。Kim表示，落腳福岡除了因為是妻子家鄉，亦因為當地生活成本較東京、大阪低，而且地震較少是日本「福地」，相比東阪人較重利益，福岡人則較純樸。

Kim指自己還未到退休年齡，「一個男人過到嚟，年紀又唔係太老，無工作會好樣衰，所以過到嚟有乜做乜！」。他稱，憑著港人「獅子山精神」，要在日本找工作其實不算困難，但認為香港人會較難融入日本職場文化，因為工作要完完全全跟從公司文化及規則，沒轉彎餘地，對於熱愛自由的香港人會覺得很難接受。