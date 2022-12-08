海外樓市｜英國業主注意！野生動物入屋 唔可以趕走？！

在英國置業、尤其是大屋，附近常有野生動物出沒，但當動物闖入物業時，如果使用不正確的做法驅趕牠們，甚至想動手「除掉」牠們，在英國是不可行的，亦會觸犯相關法例或面臨監禁等懲罰。例如野鳥、蟾蜍(Natterjack toads)以及蝙蝠等。同時倘屋內住進了野生動物，或影響物業日後的出售。 英國政府有明文規定保護野生鳥類(Wild birds)、海狸(Beavers)、類近蜥蝪的大鳳頭蠑螈(Great Crested Newts)、Natterjack蟾蜍及蝙蝠等，如果因為無法避免的原因，例如物業翻新、改造或拆卸等，需要在其繁殖及棲息地動土，需要申請及獲得Natural England的許可，才可進行考察及安全地移除牠們，但一切程序都要委託持牌的專業人士進行。

鳥蛋鳥巢 蟾蜍蝙蝠 均受保護 野生鳥類方面，鳥蛋和鳥巢均受法律保護，在大多數情況下，如要安排工程需要避免其繁殖季節，一般會批出許可的原因，多涉及維護公眾健康與航空安全，亦有為了科學、教育或研究工作，以及參與攝影、獵鷹、飼養或繁殖鳥類等。 另一種動物是Natterjack蟾蜍，香港大多是高樓大廈，很少聽聞蟾蜍會入屋。在英國或有機會碰到，牠們尤其集中在沿海地區城市，被列為稀有和最受威脅的物種，在2017年納入歐洲受保護物種(European protected species, EPS)，尤其是在英國。由於Natterjack蟾蜍物種逐年減少影響當地整個生態環境及生物多樣性，1992年英國在里約熱內盧地球峰會上簽署多邊條例，被指定為3種受保護的兩棲動物之一。如要施工，業主需提供緩解和補償措施，提供合適棲息地的聯繫，例如溫暖開闊的沙丘；或冬眠庇護場所，例如乾石牆或向南的沙坡。 另一種較為常見的是蝙蝠，英國共有18種蝙蝠的物種、其繁殖及棲息地都受到法律保護，蝙蝠同樣是歐洲的受保護物種。

物業施工 需避免傷害動物棲息地 市民故意捕捉、傷害或殺死蝙蝠、鳥類、Natterjack蟾蜍等野生動物，損壞及摧毀其繁殖及棲息地，阻礙他們進出等，都是違法行為。另外擁有、出售、控制及運輸都是犯法的，甚至會被判監禁6個月及罰款。如需要進行物業翻新工程，應盡早進行受保護物種調查(Protected Species Surveys)，例如鳥類調查(Bird Survey)及蝙蝠調查(Bat Survey)等，以確保建築物內是否存在受保護動物，同時確保採取預防措施以避免對其現有棲息地造成長期傷害及破壞。 以蝙蝠調查為例，初步調查會由蝙蝠測量員檢查建築物的外部特徵，包括屋頂和煙囪。一般費用為300英鎊(約2,832港元)起，但費用亦會因要檢查的地點及面積大小而有所調整。如果初步蝙蝠調查無法提供確實答案，需要升級至全面的專業蝙蝠調查，相關費用約1,000英鎊(約9,440港元)以上。