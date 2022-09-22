海外樓市｜英國樓租金飆 港人揸6單位 回報逾8厘？

隨著英國生活受能源危機爆發影響，新任英國首相卓慧思(Liz Truss)甫上台，即推出政策限制能源費用上限，令通脹有所放緩，然而英國樓市、尤其是租金卻愈升愈有，有投資多間英國出租物業的香港人，因應通脹及同區租金上升，未來將會考慮加租。
卓慧思宣布將未來兩年家庭能源費用上限限制在2,500英鎊(約2.2萬港元)，令高踞不下的通脹有所放緩，統計局最新數據，英國8月消費物價指數(CPI)按年上漲至9.9%，略低於市場預測的10.2%，及低於7月的10.1%。
6次加息壓通脹 樓價升幅放緩
隨著英國去年底王今年8月已6次加息至1.75厘後，英國上月平均樓價再次攀升，但卻面臨增長放緩跡象，蘇格蘭皇家銀行指，在利率上升及生活成本緊縮情況下，樓價或面臨「富有挑戰性的時期」。據Halifax數據題示，8月平均樓價為294,260英鎊(約261萬港元)，按月上升0.4%，按年漲11.5%，再創歷史新高。上月樓價仍維持上升趨勢，但樓價年增長率略有放緩，6月的年增長率為12.5%，7月降至11.8%，8月再降至11.5%，為3個月以來的最低水平。
雖然英國樓市升幅放緩，但是租金卻愈升愈有，英國地產公司Hamptons的數據顯示，因應租盤數量減少及市場上因加息因素由買轉租的需求增加，倫敦的租金按年漲12.4%，在33個行政區中，平均月租已超過1,000英鎊(約9,014港元)，當中12個更高於2,000英鎊(約18,029港元)。
平均租金年漲8.5% 倫敦租盤縮半
根據英國HomeLet出租指數，英國8月整體平均租金為1,143英鎊(約10,356港元)，比去年同期增長8.5%，按月則多1.4%。倫敦目前租盤放盤量僅得2019年同期的一半，平均租金最高的地區是西敏寺的中心區，公寓平均月租高達3,971英鎊(約35,798港元)，較去年上升近三分一；排第二位的是傳統富人區肯辛頓和車路士，平均月租3,863英鎊(約34,824港元)，高於去年的2,872英鎊(約25,890港元)。
英格蘭的各地租金亦有所上升，東南部(South East)平均租金1,224英鎊(約11,090港元)，按年升8.1%。西南地區(South West)的平均租金為每月1,073英鎊(約9,722港元)，漲6.7 %。東北地區(North East)的平均租金為595英鎊(約5,391港元)，8月平均租金價值高4%。西北地區(North West)平均租金揚9.9%，達901英鎊(約8,163港元)。
英格蘭東部(East of England)新租戶的平均租金為每月1,091英鎊(約9,885港元)，走高6.9%。西米德蘭茲郡(The West Midlands)新租約的平均租金為846英鎊(約7,666港元)，增加6.9%。東米德蘭茲(The East Midlands)新租約的平均租金為每月789英鎊(約7,149港元)，多了6.3%。約克郡和亨伯(Yorkshire & Humberside)的平均租金價按年漲7.5%，達到每月778英鎊(約7,049港元)。
兩年前110萬曼城置業 現月租逾7千
港人林先生兩年前密密掃入6間英國樓，其中2020年以12.4萬英鎊(約110萬港元)買入曼城M9的三房聯排屋，目前估價已升至15.9萬英鎊(約141萬港元)，升幅逾28%，現時租金為800英鎊(約7,103港元)，帳面租金回報為7.7厘。因應通脹關係，根據Zoopla的租金估算，該單位租金已升至950英鎊(約8,435港元)，他亦預計新一年將會加租至850英鎊(約7,547港元)，加幅為6.25%，即租金回報再增至8.2厘，以目前估價計，回報亦有約6.4厘。他指，租金加幅不敢太大，主要是通脹亦令人生活不容易，但是又想令租客明白，業主是有意向加租的。