深水埗福華街地舖出售 意向價1700萬 預計租金回報近4厘｜工商舖

根據政府最新資料公布，內地十一黃金周及中秋長假期，共有約164萬人次旅客訪港，按年增長19%，同時帶動本港整體餐飲生意額按年上升約10%。隨著年末傳統節日及假期將至，預料餐飲業復甦步伐會見加快，因而令餐飲舖需求亦受帶動。有業主趁勢出售位於深水埗福華街地舖物業，意向價約1,700萬元，並委託中原(工商舖)作獨家代理銷售事宜，預計租金回報可享近4厘。 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事彭慧思表示，是次獨家代理出售物業位於深水埗福華街126至128號地下B(126)號舖，涉及建築面積約1,200方呎，業主意向價約1,700萬元，折合呎價約14,166元。租客為僑鄉特式連鎖餐飲品牌「好品餐廳」，於同區青山道及汝州街均有分店，每月租金收入約56,000元，按此計算，新買家預計可享回報近4厘。原業主於2009年以約1,060萬元購入地舖，持貨約16年，是次放售價屬市場合理價。

彭慧思指出，是次放售物業位於深水埗核心地段，鄰近深水埗地鐵站D2出口，交通便利，信步即達。該地舖門闊15呎，室內四正實用，樓底約4米高，空間感十足，並配備三相150電力及煤氣設施，能夠滿足租客的商業需求，特別適合餐飲業相關行業的商戶，而投資者亦可作中長線發展，彈性甚高。 彭慧思補充，深水埗區一向為平價美食及電子科技產品購物天地，人流量多，商業活動頻密，附近有如西九龍中心等大型購物商場，可形成協同效應；區內有不少地標建築物，如高登電腦廣場、美荷樓等，吸引不少海外及內地遊客在附近消費娛樂。彭慧思補充，訪港旅客人次增多，已逐漸接近疫情前水平，同時帶動本港餐飲業整體生意額上升，預料不少實力投資者對餐飲業舖位的需求也會上升。是次獨家代理的地舖附近亦錄得個別買賣成交可供參考。資料顯示，深水埗福華街124號地舖(舊金翠茶餐廳)，地舖面積約1,860方呎，以約2,360萬元易手，平均呎價約12,688元。