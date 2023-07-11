港島南岸｜海盈山加推45伙 一房最平980萬 周六首賣108伙

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日(11日)加推第2號價單，涉及45伙，維持最高18%折扣，折實售價979.66萬元起。同時上載銷售安排，敲定周六(15日)進行首輪推售115伙，當中以價單形式發售108伙，餘下7伙將於下周一(17日)起招標開售，招標期至今年9月28日。

該盤新加推的45伙包括12伙一房、22伙兩房及11伙三房，實用面積介乎394至914方呎。價單定價由1,194.7萬至3,525.6萬元，呎價介乎29,645元至40,650元。維持最高折扣率18%，單位折實售價由979.66萬至約2,890.99萬元，折實呎價介乎24,309元至33,333元。

入場單位為第2A座9樓G室，實用面積403方呎，一房間隔，折實售價1,194.7萬元，呎價24,309元。