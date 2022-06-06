港島豪宅地｜爪哇擲6.27億收購渣甸山龍風臺15伙 擬重建作收租

本港豪宅地獲發展商看好，爪哇控股(251)再度出手購入渣甸山地皮，並計劃重新發展為豪宅作收租之用。

每方呎收購成本 2.85 萬

爪哇發通告指，渣甸山大坑道89至93號之龍風臺(包含15個住宅單位)，現為一幢五層高公務員合作社住宅物業，總樓面面積為2.2萬方呎，全部業權悉數售出，連同補地價金額，總收購成本約6.27億元，每方呎約2.85萬元。

該公司表示，於簽署買賣協議時，集團擬收購該物業以重新發展為豪宅出售，目標市場為來自內地的高端用家。不過自今年年初以來，愈來愈多報告指專業人士及高級管理層人員(屬於高收入及富裕人士)離開香港，並可能不會再回流，加上內地通關因新冠肺炎疫情而延遲。此外，俄烏戰爭及其對全球經濟(包括內地及香港)之連帶影響亦為一大疑慮，高尚住宅物業的需求已大幅減弱，該等類型物業之目標市場可能於一段長時間內持續疲弱。

另外，該公司提到近月有多份報告指出香港政府可能再次就空置一手私人住宅單位徵收「額外差餉」，若集團未能盡快出售經重新發展的單位，該稅項或會對集團帶來負面影響；集團亦獲悉倘若其後決定將單位用途改為長期投資物業，則須於更改用途時支付稅項。因此經周詳考慮上述因素後，集團隨後決定自開始時將該物業重新發展為豪宅作長期投資，用作租賃乃最具成本效益。

今年 2 月獨資奪淺水灣南灣道住宅地王

爪哇近年積極購入本港傳統地段豪宅，據其網頁顯示，現獨資持有深水灣壽臣山道東1號豪宅項目。另集團亦有份參與發展曾成為「百億地王」的長沙灣維港滙，目前維港滙正處於銷售階段。

至於今年2月就獨資以約11.88億元中標淺水灣南灣道豪宅地皮，每方呎樓面地價62,352元，創全港官地呎價新高。項目地盤面積約2.1萬方呎，最高總樓面面積約1.9萬方呎。