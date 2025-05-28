滶晨單日標售2伙 成交呎價逾3萬 吸金近6300萬｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」周三(28日)為第二日截標，即成功標售2伙向深水灣珍藏大宅，合共套現近6,300萬元，成交價由3,055.92萬至約3,219.66萬元，呎價介乎32,100元至33,820元，反應非常熱烈。
是次售出分別第1座(1A) 25樓P3單位，實用面積952方呎，三房一套連工作間連洗手間，成交價3,219.664萬元，呎價33,820元。另為第1座(1A) 23樓P3單位，實用面積952方呎，三房一套連工作間連洗手間，以3,055.92萬元售出，呎價32,100元。
據悉，買家透露「滶晨」高層三房單位能享有深水灣及壽臣山景致，大廳及三間房間同一座向，主人睡房設弧形窗，可以多角度欣賞深水灣景色，而且設有私人升降機前廳，同區罕有。另外，由頂尖名流設計大師Martin Brudnizki 匠心打造成南區超級豪宅，更是港島南港鐵站地標豪宅項目，加上坐擁港鐵站上蓋四通八達的地理優勢，供應罕有。
短短3日合共套現逾11億元
「滶晨」短短3日招標反應理想，成功標售19伙面向深水灣珍藏大宅，合共套現逾11億元，每伙平均成交價近5,850萬元，平均呎價近4萬元，反應非常熱烈。
「滶晨」設有426伙標準單位，間隔涵蓋兩房至四房，當中兩房佔257伙最多，提供開放式廚房及梗廚兩款戶型，實用面積介乎455至517方呎。其次為三房佔105伙，戶型為三房一套加工作間連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎826至952方呎。四房提供64伙，戶型為四房雙套加工作間連洗手間或工人房連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎1,258至1,706方呎。