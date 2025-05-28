滶晨單日標售2伙 成交呎價逾3萬 吸金近6300萬｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」周三(28日)為第二日截標，即成功標售2伙向深水灣珍藏大宅，合共套現近6,300萬元，成交價由3,055.92萬至約3,219.66萬元，呎價介乎32,100元至33,820元，反應非常熱烈。

是次售出分別第1座(1A) 25樓P3單位，實用面積952方呎，三房一套連工作間連洗手間，成交價3,219.664萬元，呎價33,820元。另為第1座(1A) 23樓P3單位，實用面積952方呎，三房一套連工作間連洗手間，以3,055.92萬元售出，呎價32,100元。