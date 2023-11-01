澄天周六首賣85伙 中原按揭特設按揭優惠 全期按息低至H加1.3厘｜香港仔新盤

楊政龍指，「澄天」自上周開放示範單位以來，即收到大量南區分支家庭客諮詢，參觀示範單位連日來人流及入票數量迎來高峰，準買家李生攜太太及小朋友參觀示範單位時表示，父母及自己本身住開同區，周邊生活配套較為齊備，項目為區內近年少有的新樓供應，最心儀項目臨近港島多間名校，方便小朋友升學之餘又可時常與父母見面。

為配合銷售部署，中原按揭及中原地產為「澄天」買家特設全新「專才港島南安居按揭優惠」。中原按揭董事總經理王美鳳表示，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減1.75厘(P現為5.875厘)，即實際按息現低至4.125厘，計劃設有現金回贈高達貸款額2%，按揭成數高達九成，按揭年期長達30年；此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出，相信「澄天」買家可藉着是次按揭優惠置業上會更輕鬆。

王美鳳指出，政府9月放寬按保適用範圍至樓花與現樓看齊，新盤按保用家無需基於原有按保限制而局限於選擇建期付款方法，買家可有更多上會選擇，讓一些希望選擇即供付款方法的買家可透過按保享有同樣之高成數按揭配套，尤其一些買家希望選擇即供付款方式以享有較高樓價折扣，並鎖定當前按揭配套及優惠。

陳永傑：項目受追捧料可「一 Q 清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「澄天」首張價單入場價低至440萬元，折實平均實用呎價約17,086元，造價重返區內8年前水平，震撼市場。項目不但享有「躍動港島南」計劃以及鄰近灣仔等傳統核心商業區優勢，更是區內15年來首個全新住宅項目，勢必引來區內分支家庭、投資收租客及來港專才們追捧。加上是次中原按揭為項目提供的優惠，對「澄天」銷情充滿信心，料可「一Q清枱」。

陳永傑稱，日前政府宣布三項辣招同步寬減，以及外來人才置業印花稅改為「先免後徵」，相信可為樓市注入新動力及新財力，料可率先增加物業市場流動性，先量後價。