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地產
2023-11-17 17:20:14

澄天夥中原地產推置業優惠 指定單位買家可獲贈遊艇會會籍｜新盤優惠

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澄天夥中原地產推置業優惠 指定單位買家可獲贈遊艇會會籍｜新盤優惠

中原地產特為「澄天」買家送出指定遊艇會會籍全新置業禮遇；圖左為英皇國際副主席楊政龍，右為中原地產西南區資深營業董事劉文勝。

市區新盤夥拍地產代理推出優惠吸客，英皇國際(163)香港仔「澄天」獲中原地產呈獻全新置業優惠，由即日起至今年1130日，經中原地產購入「澄天」指定單位(兩房或特色單位)的首3名買家，可獲贈指定遊艇會會籍，每個優惠名額約值46,000元，總值約138,000元，優惠先到先得，送完即止。

英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」位處南區優越地段，鄰近多元休閒娛樂地點，希望住戶能以「親民價」入住精品臨海住宅的同時，又能切身感受港島南區尊尚生活氣息。項目兩房單位及特色戶均較受市場歡迎，相信是次置業禮遇會惠及追求生活品味一族。

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澄天夥中原地產推置業優惠 指定單位買家可獲贈遊艇會會籍｜新盤優惠

「澄天」作為香港仔區內15年來首個全新住宅項目，罕有度極高。(資料圖片)

中原地產西南區資深營業董事劉文勝稱，隨著多項「減辣」措施，近日市場氣氛逐步轉好，各大發展商亦看準時機，加快推盤，一手新盤繼續主導大市。「澄天」作為區內15年來首個全新住宅項目，罕有度極高，具有景觀及地理優勢，加上受惠於「躍動港島南」計劃，自一推出便獲港島上班族及區內分支家庭的青睞。

澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。

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