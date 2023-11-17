澄天夥中原地產推置業優惠 指定單位買家可獲贈遊艇會會籍｜新盤優惠

市區新盤夥拍地產代理推出優惠吸客，英皇國際(163)香港仔「澄天」獲中原地產呈獻全新置業優惠，由即日起至今年11月30日，經中原地產購入「澄天」指定單位(兩房或特色單位)的首3名買家，可獲贈指定遊艇會會籍，每個優惠名額約值46,000元，總值約138,000元，優惠先到先得，送完即止。

英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」位處南區優越地段，鄰近多元休閒娛樂地點，希望住戶能以「親民價」入住精品臨海住宅的同時，又能切身感受港島南區尊尚生活氣息。項目兩房單位及特色戶均較受市場歡迎，相信是次置業禮遇會惠及追求生活品味一族。