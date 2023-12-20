澄天夥利嘉閣推置業優惠 買家可獲高級傢俬禮券總值5萬元｜香港仔新盤

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」自推出以來市場哄動，且獲年輕中產用家、區內分支家庭及投資者追捧。適逢聖誕佳節及新年將至，利嘉閣地產配合發展商最新的銷售部署，為買家送上置業優惠，由即日(20日)起至本月31日期間，凡經利嘉閣地產購買「澄天」一手住宅單位的首5名買家，可獲贈價值1萬元的「高級傢俬禮券」，優惠總值約5萬元。

英皇國際副主席楊政龍表示，項目深受區內分支家庭及首置人士歡迎，相信優惠能惠及該類買家於入伙時購置家具後可隨即入住，感受南區品味生活及家的溫暖。