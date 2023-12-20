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地產
2023-12-20 15:03:53

澄天夥利嘉閣推置業優惠 買家可獲高級傢俬禮券總值5萬元｜香港仔新盤

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澄天夥利嘉閣推置業優惠 買家可獲高級傢俬禮券總值5萬元｜香港仔新盤

澄天夥拍利嘉閣地產贈首5名買家價值1萬元的「高級傢俬禮券」。

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」自推出以來市場哄動，且獲年輕中產用家、區內分支家庭及投資者追捧。適逢聖誕佳節及新年將至，利嘉閣地產配合發展商最新的銷售部署，為買家送上置業優惠，由即日(20)起至本月31日期間，凡經利嘉閣地產購買「澄天」一手住宅單位的首5名買家，可獲贈價值1萬元的「高級傢俬禮券」，優惠總值約5萬元。

英皇國際副主席楊政龍表示，項目深受區內分支家庭及首置人士歡迎，相信優惠能惠及該類買家於入伙時購置家具後可隨即入住，感受南區品味生活及家的溫暖。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，隨着市場亦開始適應港府「減辣」後的新格局，以及內地專才陸續來港置業等利好消息，近期市場交投及氣氛回升，尤其是優質新盤項目，更倍受買家歡迎。「澄天」位處港島區傳統地段，供應稀少，彌足珍貴；附近民生配套相當充足，勢成為外來人才、本地年輕中產及分支家庭的追捧對象。

澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。

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