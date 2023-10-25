澄天落實周四開價 與英皇戲院合作推睇示位送戲票優惠｜香港仔新盤

行政長官李家超今日(25日)發表2023年《施政報告》，公布樓市「減辣」措施，帶動發展商推盤意欲，英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」最新落實明日(26日)公布首張價單，計劃短期內開售。

英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」自昨日(24日)開放示範單位予公眾參觀後，市場反應熱烈，人流理想。他稱，集團與英皇戲院將攜手合作，推出「睇示位、有戲睇」獎賞優惠。凡親臨「澄天」參觀示範單位人士，並讚好及追蹤英皇集團及英皇戲院的社交平台專頁，即可獲贈英皇戲院戲票1張；又稱港島南即將有區內最大型休閒生活地標商場落成，英皇戲院亦會一併進駐，屆時將會為南區住戶帶來全新星級觀影體驗。