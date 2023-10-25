澄天落實周四開價 與英皇戲院合作推睇示位送戲票優惠｜香港仔新盤

行政長官李家超今日(25日)發表2023年《施政報告》，公布樓市「減辣」措施，帶動發展商推盤意欲，英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」最新落實明日(26日)公布首張價單，計劃短期內開售。
英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」自昨日(24日)開放示範單位予公眾參觀後，市場反應熱烈，人流理想。他稱，集團與英皇戲院將攜手合作，推出「睇示位、有戲睇」獎賞優惠。凡親臨「澄天」參觀示範單位人士，並讚好及追蹤英皇集團及英皇戲院的社交平台專頁，即可獲贈英皇戲院戲票1張；又稱港島南即將有區內最大型休閒生活地標商場落成，英皇戲院亦會一併進駐，屆時將會為南區住戶帶來全新星級觀影體驗。
楊政龍：「減辣」措施料短期內刺激交投
楊政龍指，《施政報告》有關調整買家印花稅及新住宅印花稅等措施表示歡迎，並認為此舉對樓市起正面作用，有助提升投資者及外來人才的置業需求，預料短期內將刺激市場交投，樓市長遠可平穩發展。同時，放寬買家印花稅亦貫徹港府招攬各地人才的施政方針，團隊積極考慮加入針對性的優惠計劃以吸納專才來港安居置業。
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。